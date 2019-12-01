Политика
РИА НовостиЗеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 28 лет назад, во время Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости, все жители страны объединились, чтобы жить в единой и независимой стране.
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с чего всё началось
«Это действительно праздник!.. в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.RT на русском11:24
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Происшествия
Увеличилось число жертв смертельного ДТП в Забайкалье
Свободная Пресса 05:30
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Рамблер вчера в 11:20
Экономика
Louis Vuitton нашел свой особняк
Люксовый ритейлер закрепится в Столешниковом переулке Группа LVMH выкупила особняк, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом переулке.
Коммерсантъ 17:35
Армия и оружие
В России заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»
В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер».
Expert.ru 05:51
Происшествия
Девять человек погибли в США при крушении самолета
В результате ЧП погибли девять человек, в том числе двое детей, сообщают местные СМИ. Всего на борту самолета находились 12 человек.
ФАН вчера в 22:11
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
РИА Новости 05:56
Политика
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 07:31
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Музыка
Ани Лорак вернулась на Украину и расплакалась на сцене
Украинская певица Ани Лорак, проживающая в Москве и выступающая на российской сцене, посетила 29 ноября Киев, где приняла участие в съемках новогоднего концерта телеканала "Интер", сообщает Российский Диалог со ссылкой на kp.ua.
Российский Диалог вчера в 12:45
Авто
В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7
Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
Автоновости дня 29 ноября в 07:38
Экономика
В Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Известия 29 ноября в 09:00
Автоспорт
Франц Тост: Квят провёл самую сильную гонку в сезоне
Даниил провёл самую сильную гонку сезона.
F1news.ru 13:50
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
iXBT.com вчера в 08:25
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Баскетбол
Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» прервать победную серию «Лейкерс»
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.
Чемпионат 18:28
Космос
В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры
Naked Science 29 ноября в 19:01
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета 16:16
Футбол
«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»
P1spb.ru 14:28
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Коммерсантъ 18:45
Общество
Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам в России
Три лекарственных препарата 1 декабря вошли в список сильнодействующих средств, за незаконный оборот которых в России грозит уголовное наказание.
Фонтанка.Ру 02:05
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Кино
Дауни-младший может сыграть Железного человека в «Черной вдове»
Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека Тони Старка, может появиться в супергеройском фильме «Черная вдова».
Мойка78 29 ноября в 16:18
Армия и оружие
Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57
Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
ИнфоСМИ вчера в 13:37
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Автоновости дня 11:25
Политика
Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США
Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
ТАСС 20:13
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
РБК вчера в 10:02