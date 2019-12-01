с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 28 лет назад, во время Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости, все жители страны объединились, чтобы жить в единой и независимой стране.

Зеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году

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Происшествия Девять человек погибли в США при крушении самолета В результате ЧП погибли девять человек, в том числе двое детей, сообщают местные СМИ. Всего на борту самолета находились 12 человек.

Политика Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Музыка Ани Лорак вернулась на Украину и расплакалась на сцене Украинская певица Ани Лорак, проживающая в Москве и выступающая на российской сцене, посетила 29 ноября Киев, где приняла участие в съемках новогоднего концерта телеканала "Интер", сообщает Российский Диалог со ссылкой на kp.ua.

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Финансы Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Гаджеты Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.

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