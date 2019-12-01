Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 28 лет назад, во время Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости, все жители страны объединились, чтобы жить в единой и независимой стране.
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с чего всё началось
«Это действительно праздник!.. в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», — написал
 Зеленский на своей странице в Facebook.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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