Президент Украины Владимир Зеленский направил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова в поселок Новые Санжары Полтавской области, где находятся на карантине эвакуированные из Уханя граждане. Об этом говорится на сайте ведомства 22 февраля.

Зеленский направил секретаря СНБО к эвакуированным из Уханя

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