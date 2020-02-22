Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский направил секретаря СНБО к эвакуированным из Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский направил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова в поселок Новые Санжары Полтавской области, где находятся на карантине эвакуированные из Уханя граждане. Об этом говорится на сайте ведомства 22 февраля.
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СНБО отправит в Киев анализы эвакуированных из Китая

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Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками

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Зеленский направил секретаря СНБО к эвакуированным из Уханя

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Секретарь СНБО Украины отправился в поселок с эвакуированными из КНР

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Зеленский отправил к эвакуированным из Уханя украинцам секретаря СНБО

Lenta.ru04:26

Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары из-за беспорядков

РИА Новости02:47
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Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
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Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

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МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве

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Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться

Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.
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При обстреле портала Триполи погибли три турецких офицера — Al Arabiy

При обстреле Ливийской национальной армией (ЛНА) судна в порту Триполи было убито три турецких высокопоставленных офицера и их сирийский переводчик, 22 февраля сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на анонимный источник.
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Армия и оружие

Турция оценила отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе. Об этом заявил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар.
РЕН ТВ 20 февраля в 21:02
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Общество

Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

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Уайлдер показал шуточное видео про их взвешивание с Фьюри

Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер показал видео того, что будет, если он и его соперник, британо-ирландский экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри, снова встретятся на процедуре взвешивания.
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Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

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Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Что происходит 20 февраля в 02:39
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Пушков отреагировал на учения США с имитацией ядерного удара по России

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Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
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Футбол

Мариуполь — Заря 1:2

Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
Ставка TV 06:20
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Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи

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Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
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Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
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Армия и оружие

Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»

Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
REGNUM 10:46
Единоборства

Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА

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Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
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В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина

В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна

В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
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В Москве контейнер с мусором упал на крышу автомобиля такси

Контейнер со строительным мусором упал с прицепа грузовика на автомобиль такси в центре Москвы, сообщил в субботу РИА Новости очевидец с места происшествия.
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Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»

Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
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