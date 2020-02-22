Политика
ИзвестияЗеленский направил секретаря СНБО к эвакуированным из Уханя
Президент Украины Владимир Зеленский направил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова в поселок Новые Санжары Полтавской области, где находятся на карантине эвакуированные из Уханя граждане. Об этом говорится на сайте ведомства 22 февраля.
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Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Политика
FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации
Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.
Общество
МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве
Политика
Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться
Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.
Армия и оружие
При обстреле портала Триполи погибли три турецких офицера — Al Arabiy
При обстреле Ливийской национальной армией (ЛНА) судна в порту Триполи было убито три турецких высокопоставленных офицера и их сирийский переводчик, 22 февраля сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на анонимный источник.
Армия и оружие
Турция оценила отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе. Об этом заявил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Единоборства
Уайлдер показал шуточное видео про их взвешивание с Фьюри
Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер показал видео того, что будет, если он и его соперник, британо-ирландский экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри, снова встретятся на процедуре взвешивания.
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Армия и оружие
Пушков отреагировал на учения США с имитацией ядерного удара по России
Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга сообщил, что военные США провели учения, в которых сымитировали ядерный удар по территории РФ.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Футбол
Мариуполь — Заря 1:2
Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
Единоборства
Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Армия и оружие
Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»
Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
Единоборства
Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина
В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна
В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Происшествия
В Москве контейнер с мусором упал на крышу автомобиля такси
Контейнер со строительным мусором упал с прицепа грузовика на автомобиль такси в центре Москвы, сообщил в субботу РИА Новости очевидец с места происшествия.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»
Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.