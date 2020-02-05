Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
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Зеленский нашёл применение полученным от «Газпрома» деньгам

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«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
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Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу

Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

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Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала

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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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В России ожидают дефицит чеснока из-за коронавируса

Отказываться от продукта начали отечественные торговые сети Из-за вспышки коронавируса может возникнуть дефицит чеснока на прилавках российских продуктовых магазинов.
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Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения

Уточняется, что эксперты использовали в расчетах файл "Оценка имеющегося населения Украины" в Telegram-канале министра Дмитрия Дубилета, который провел данную перепись.
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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

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Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

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РИА Новости 01:02
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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