Политика
REGNUMЗеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
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Экономика
Число абонентов «Триколор» перестало расти
Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Наука
Учёные подтвердили происхождение нового коронавируса от летучих мышей
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Происшествия
Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку
Осужденного за взятку бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор колонии.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Политика
Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Экономика
Минфин ужесточит условия для концессий после критики Грефа
Как Минфин решил регулировать концессии Как следует из пакета документов к регулированию СЗПК, Минфин предлагает: ввести оценку эффективности проектов ГЧП и концессий со стороны правительства.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Авто
В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition
Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется 2,0-литровым наддувным мотором, который выдает мощность в 249 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
Шоу-бизнес
Ксения Собчак разрекламировала свое новое шоу на Первом канале
Стало известно, что Ксения Собчак готовится к выпуску нового шоу на Первом канале.
Армия и оружие
Танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Здоровье
Воронежские санврачи рассказали о профилактике коронавируса
Симптомы заболевания коронавирусом могут быть очень похожими на простуду или грипп.
Футбол
Смолов объяснил, почему русские футболисты не хотят ехать в Европу
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, почему футболисты из России так редко переезжают в европейские чемпионаты.
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Здоровье
Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Здоровье
Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье
Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены вместе впервые после расставания
На мероприятии побывали многие звезды, включая Ирину Шейк и Брэдли Купера.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Общество
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России
Авто
Новый низкопольный автобус сертифицировала «Группа ГАЗ»
«Группа ГАЗ» сертифицировала в России городской низкопольный автобус «ГАЗель City», к выпуску которого Горьковский автозавод готовился во время январского корпоративного отпуска.
Армия и оружие
Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России
Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".