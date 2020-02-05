Общество
Газета.RuЗеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
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Зеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд
Московский Комсомолецвчера в 17:58
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