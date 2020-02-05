с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Политика Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.

Политика Путин принимает верительные грамоты от послов Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.

Общество Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания с правительством потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.

Общество В Симферополе вводят график подачи воды Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.

Авто Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.

Политика Путин заявил о приближении человечества к опасной черте Человечество приблизилось к опасной черте в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.

Здоровье В Тюмень доставили четверых эвакуированных из Китая детей Четверо детей находились на борту самолетов, прилетевших из Китая в Тюмень, старшему из них - 4,5 года, младшему - 7 месяцев, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Гаджеты Обновление Windows 10 вызвало появление «синего экрана смерти» Предоставленное пользователям Microsoft накопительное обновление Windows 10 за номером KB4532695 вызывает появление "синего экрана смерти" или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.

Экономика Для переписи населения закупят российские планшеты Совет директоров "Ростелекома" согласовал изменение госконтракта с Росстатом на оказание услуг при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, а также параметры договоров с российскими производителями планшетов на поставку 360 тысяч устройств на общую сумму не более 7,2 миллиарда рублей, сообщили в компании.

Политика Зарплату министров Украины привяжут к средней по стране Президент Украины Владимир Зеленский согласился с подходом привязать зарплату министров с коэффициентом к средней заработной платы по стране и назвал это справедливым.

Общество Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня «Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.