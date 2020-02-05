Экономика
РБКЗеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Кино
Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом
Комедийный фильм «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко был признан самым кассовым отечественным фильмом.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Происшествия
Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет
Санкину грозит до 15 лет лишения свободы. Пока идет следствие, Калининский районный суд оставил его под домашним арестом.
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Происшествия
Подравшегося с росгвардейцем боксера арестовали
Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Космос
Индия хочет запустить в космос женщину-робота
В конце 2020 года Индия намерена совершить технологический прорыв и отправить на околоземную орбиту человекоподобного робота с женской внешностью.
Шоу-бизнес
У Шэннен Доэрти диагностирован рак груди четвертой стадии
У актрисы Шэннен Доэрти врачи обнаружили рак груди четвертой стадии.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Политика
Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО
Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Колегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией
Ситуация в сирийском Идлибе стала критической из-за позиции России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако Анкара не намерена вступать в серьезные противоречия с Москвой.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Хоккей
Киселевич назначен капитаном сборной России на этап Евротура в Швеции
Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не помогут Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Происшествия
В Москве возбуждено дело против мужчины за избиение пасынка
Полиция Москвы возбудила уголовное дело против мужчины, обвиняемого в истязании пасынка.
Армия и оружие
США обвинили Россию в обострении ситуации в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и сирийские власти в обострении ситуации в Идлибе, а также поддержал «право Турции на самооборону».
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Гаджеты
Брат наркобарона Пабло Эскобара презентовал новый складной смартфон
Брат скандально известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роман Эскобара презентовал общественности новый складной смартфон под названием Escobar Fold 2. Гаджет получил ценник в 399 долларов и может стать «убийцей» Samsung Galaxy Fold.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 491
По состоянию на 5 февраля число заразившихся вирусом 2019-nCoV составило в Китае 23,6 тыс. человек, погиб 491.
Происшествия
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
Турецкого актера Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Общество
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.