Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Армия и оружие На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны страны.

Культура Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.

Политика Teologia Polityczna (Польша): Ялтинская конференция изменила польскую географическую перспективу (Teologia Polityczna) Существовавшая в Польше до 1989 года экономическая система была ориентирована прежде всего на взаимодействие с советской империей, а не обслуживала польские потребности, и таким образом она становилась фактором, который, несомненно, замедлил темпы нашего развития.

Общество Ветер чуть не испортил образ Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс Февральский приморский ветер изрядно потрепал прическу Кейт Миддлтон, однако модная герцогиня со знанием дела подошла к выбору образа для визита: часть волос она предусмотрительно затянула в тугой пучок.

Экономика Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля Цены на авиабилеты на международные направления вырастут с 5 февраля почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Шоу-бизнес Мила Йовович показала новорожденную дочь Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.

Спорт Клебо из-за травмы пропустит этап Кубка мира Норвежец Йоханнес Клебо, являющийся главным соперником российского лыжника Александра Большунова, пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца.

Шоу-бизнес Шоу Собчак появится на «Первом канале» «Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.

Общество Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.