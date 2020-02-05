Экономика

РБКРБКЗеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Зеленский рассказал, куда планируют вложить выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

ТАСС17:14

Зеленский нашел применение для средств, полученных от «Газпрома»

РИА Новости17:37

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Lenta.ru17:03

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

РБК18:07

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Коммерсантъ18:16

Зеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

Московский Комсомолец17:58
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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