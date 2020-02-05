Экономика
РБКЗеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Здоровье
В Марий Эл под наблюдением из-за коронавируса находятся 15 человек
В Марий Эл под наблюдением находятся 15 туристов: шесть граждан КНР и девять российских туристов.
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны страны.
Культура
Тессеракт и Хиддлстон в наручниках: первый тизер прояснил сюжет «Локи»
Есть одна деталь, которая проясняет сюжет, – это вышитая на робе аббревиатура TVA.
Хоккей
Кейн: играть с Панариным в звене было сплошным удовольствием
Нападающий команды НХЛ «Чикаго» Патрик Кейн высказался об игре со своим бывшим одноклубником форвардом Артемием Панариным, который сейчас является хоккеистом «Рейнджерс».
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Футбол
Нападающий Фёдор Смолов: с детства следил за «Сельтой»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов с детства следил за испанским клубом, за который он сейчас выступает.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Политика
Teologia Polityczna (Польша): Ялтинская конференция изменила польскую географическую перспективу (Teologia Polityczna)
Существовавшая в Польше до 1989 года экономическая система была ориентирована прежде всего на взаимодействие с советской империей, а не обслуживала польские потребности, и таким образом она становилась фактором, который, несомненно, замедлил темпы нашего развития.
Общество
Ветер чуть не испортил образ Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс
Февральский приморский ветер изрядно потрепал прическу Кейт Миддлтон, однако модная герцогиня со знанием дела подошла к выбору образа для визита: часть волос она предусмотрительно затянула в тугой пучок.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Экономика
Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля
Цены на авиабилеты на международные направления вырастут с 5 февраля почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Спорт
Клебо из-за травмы пропустит этап Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо, являющийся главным соперником российского лыжника Александра Большунова, пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Общество
МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах
В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
Армия и оружие
Руководящий состав ВМФ вспомнил роль адмирала Горшкова в развитии флота
Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
Политика
Украина готовит новые иски против России
Украина в ближайшее время подаст новые иски против России в международные судебные инстанции, сейчас таких исков пять, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Происшествия
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
Турецкого актера Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.
Гаджеты
Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
Господин Вейбинг не стал называть сроки практического внедрения 100-ваттной суперзарядки.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике
Актриса показала подписчикам идеальную фигуру в черном купальнике. Кристина Асмус сейчас отдыхает на Мальдивах.
Общество
Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Колегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году.