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Lenta.ruЗеленский нашел виновных в оттоке украинцев на заработки в Россию
В июле Министерство финансов Украины подсчитало, что на заработках за границей постоянно или на временной основе находится пятая часть трудоспособного населения страны — от семи до девяти миллионов человек выезжает на заработки в другие страны, а более трех миллионов украинцев живут и трудятся за рубежом на постоянной основе.
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Зеленский: Киев виноват в том, что украинцы едут в Россию на заработки
Российская газетавчера в 16:38
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