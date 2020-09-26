Зеленский навестил выжившего при крушении Ан-26 курсанта в больнице
Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит курсанту Вячеславу Золочевскому, который выжил при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, и в настоящее время находится в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Алексей Кучер.В источнике
Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете.
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