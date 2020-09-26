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Газета.Ru
Газета.Ru

Зеленский навестил выжившего при крушении Ан-26 курсанта в больнице

Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит курсанту Вячеславу Золочевскому, который выжил при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, и в настоящее время находится в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Алексей Кучер.В источнике
Алексей Кучерукраинский адвокат
Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете.
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Lenta.ru

Единственный выживший в авиакатастрофе под Харьковом рассказал о своем спасении

Lenta.ru08:54
News.ru

Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26

News.ru09:21
Известия

Выживший в крушении Ан-26 на Украине курсант рассказал о ЧП

Известия08:55
ТАСС

Зеленский посетил в госпитале единственного выжившего при крушении самолета под Харьковом

ТАСС08:12
РЕН ТВ

Выживший после крушения Ан-26 курсант рассказал о катастрофе

РЕН ТВ08:51
RT на русском

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал о катастрофе

RT на русском08:44
Газета.Ru

Зеленский навестил выжившего при крушении Ан-26 курсанта в больнице

Газета.Ru08:17

Пожар в промзоне в Люберецком районе Подмосковья ликвидирован

Пожар в промышленной зоне в городе Дзержинский в Люберецком районе Московской области потушен, площадь составила 119 кв. м. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.
ТАСС11:51
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Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

Глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс сообщил о наличии у Соединенного королевства кибернетического оружия, способного уничтожить инфраструктуру возможного противника.
Вести.Ru08:49
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Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
Вести.Ru10:35

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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