Политика
КоммерсантъЗеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
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с чего всё началось
«Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – прокомментировал назначение украинский президент.Ведомостивчера в 13:34
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Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Энергетика
Саудовская Аравия повышает нефтяные цены
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco наконец опубликовала экспортные цены на июнь.
Вести.Ru вчера в 07:38
Музыка
Историческая драма «Последствия войны» и помощь ветеранам в Okko
На этой неделе состоялась цифровая премьера исторической драмы-альманаха "Последствия войны" режиссеров Алексея Белякова, Сейрана Тевфикова, Ивана Касимова и Георгия Заозерского.
Газета.Ru 00:00
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь
Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
Взгляд.ру вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Здоровье
В ДФО число случаев заражения SARS-CoV-2 за неделю выросло в 2 раза
В Приморье на первые числа мая коронавирусная инфекция была выявлена у 403 человек, к концу недели этот показатель увеличился в 1,8 раза и число выявленных заражённых составило 727 человек.
REGNUM вчера в 23:29
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Политика
Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией
RT на русском 00:00
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек
Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 00:12
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 06 мая в 09:02
Футбол
Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»
Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 07:35
Общество
В России может не быть пика распространения коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru вчера в 08:54
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
Наука
Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека
Ученые обнаружили неожиданную причину ожирения человека, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06 мая в 09:21
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 22:41
Общество
Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина
Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам.
Вечерняя Москва вчера в 20:36
Происшествия
Экс-сотрудник ИК в Забайкалье лечил зубы за счет осужденного
Сотрудник ИК был уволен из правоохранительных органов. Уголовное дело коррупционной направленности передано в суд для рассмотрения.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:37
Наука
Выдры жонглируют камнями, когда голодны
Машины и Механизмы 06 мая в 08:51
Армия и оружие
Шойгу сообщил о выводе российских специалистов из Италии
ФАН 06 мая в 08:50
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Здоровье
В Бурятии продолжает разрастаться очаг коронавируса в Кижинге
В Роспотребнадзоре ожидают новых заболевших. В Бурятии продолжает разрастаться очаг коронавирусной инфекции в Кижингинском районе.
Ариг Ус 06 мая в 03:00