с чего всё началось

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 592

Энергетика Саудовская Аравия повышает нефтяные цены Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco наконец опубликовала экспортные цены на июнь. 5

Музыка Историческая драма «Последствия войны» и помощь ветеранам в Okko На этой неделе состоялась цифровая премьера исторической драмы-альманаха "Последствия войны" режиссеров Алексея Белякова, Сейрана Тевфикова, Ивана Касимова и Георгия Заозерского.

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,8K

Общество Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России. 145

Здоровье В ДФО число случаев заражения SARS-CoV-2 за неделю выросло в 2 раза В Приморье на первые числа мая коронавирусная инфекция была выявлена у 403 человек, к концу недели этот показатель увеличился в 1,8 раза и число выявленных заражённых составило 727 человек.

Политика Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение. 7

Происшествия В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве. 33

Фигурное катание Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 9

Космос Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли. 7

Футбол Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива» Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".

Общество В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. 5

Общество Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам. 3