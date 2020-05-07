Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
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с чего всё началось
«Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – прокомментировал
 назначение украинский президент.
Ведомостивчера в 13:34

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Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ на Украине

РИА Новостивчера в 14:06

Зеленский назначил Саакашвили главой комитета по реформам

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Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине

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ИА Красная Веснавчера в 13:59

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Дождьвчера в 13:50

Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ

Ведомостивчера в 13:34
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение

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Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

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Известия вчера в 23:04
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Энергетика

Саудовская Аравия повышает нефтяные цены

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco наконец опубликовала экспортные цены на июнь.
Вести.Ru вчера в 07:38
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Музыка

Историческая драма «Последствия войны» и помощь ветеранам в Okko

На этой неделе состоялась цифровая премьера исторической драмы-альманаха "Последствия войны" режиссеров Алексея Белякова, Сейрана Тевфикова, Ивана Касимова и Георгия Заозерского.
Газета.Ru 00:00
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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь

Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
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Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
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Здоровье

В ДФО число случаев заражения SARS-CoV-2 за неделю выросло в 2 раза

В Приморье на первые числа мая коронавирусная инфекция была выявлена у 403 человек, к концу недели этот показатель увеличился в 1,8 раза и число выявленных заражённых составило 727 человек.
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В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
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Политика

Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией

RT на русском 00:00
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Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение.
РБК вчера в 22:31
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек

Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 00:12
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Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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Космос

Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 06 мая в 09:02
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Футбол

Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»

Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 07:35
Общество

В России может не быть пика распространения коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru вчера в 08:54
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
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Наука

Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека

Ученые обнаружили неожиданную причину ожирения человека, сообщает ToDay News Ufa.
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Общество

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России

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ТАСС вчера в 22:41
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Общество

Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина

Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам.
Вечерняя Москва вчера в 20:36
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Происшествия

Экс-сотрудник ИК в Забайкалье лечил зубы за счет осужденного

Сотрудник ИК был уволен из правоохранительных органов. Уголовное дело коррупционной направленности передано в суд для рассмотрения.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:37
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Выдры жонглируют камнями, когда голодны

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Шойгу сообщил о выводе российских специалистов из Италии

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Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

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В Бурятии продолжает разрастаться очаг коронавируса в Кижинге

В Роспотребнадзоре ожидают новых заболевших. В Бурятии продолжает разрастаться очаг коронавирусной инфекции в Кижингинском районе.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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