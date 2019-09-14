Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области. Им стал бизнесмен Александр Бондаренко, сообщается на официальном сайте президента Украины. Зеленский представил нового главу областной администрации во время рабочей поездки в регион.

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Шоу-бизнес Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.

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Футбол «Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).

Происшествия Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.

Хоккей «Салават Юлаев» нанес «Амуру» шестое поражение подряд «Салават Юлаев» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

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