Политика
RT на русскомЗеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского лидера.
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Зеленский назначил губернатором Днепропетровской области бизнесмена Бондаренко
Московский Комсомолец05:42
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Беттер выиграл ₽3,6 млн на экспрессе из двух матчей КХЛ
Автор экспресса получил выплату в размере ₽3,66 млн. Остается лишь пожелать ему удачи в следующих пари на матчи КХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 11 сентября в 09:54
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На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru вчера в 18:39
Культура
Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша
Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи действительно диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга.
iReactor вчера в 19:24
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свое свадебное платье
Телеведущая Ксения Собчак разместила в истаграме фотографию, на которой она стоит перед большим зеркалом в длинном свадебном платье.
Национальная служба новостей вчера в 03:57
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Общество
Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку
RT на русском вчера в 18:00
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Авто
Toyota экспериментирует с электромобилем Prius на солнечных батареях
Вдохновленные новыми ультратонкими солнечными панелями, разработанными для спутников, участники проекта, возглавляемого Toyota Motor, экспериментируют с электромобилем Prius.
iXBT.com 12 сентября в 09:41
Футбол
Савин — РФС: понимаю, что «баба» должна варить борщи, но дайте ей подвигаться
Бывший футболист Евгений Савин раскритиковал РФС за то, что арбитр Анастасия Пустовойтова, обслуживавшая финал женской Лиги чемпионов, не привлекается к работе на матчах ФНЛ и РПЛ.
Чемпионат 06:07
Происшествия
В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках
В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского
Полицейские задержали в Бурятии подозреваемого, который, предположительно, распылил газовый баллончик в полицейского на несанкционированном митинге, сообщает региональный главк МВД.
РИА Новости 05:47
Общество
Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Народные новости вчера в 20:56
Авто
ГАЗ представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Внедорожный фургон дебютировал на выставке Comtrans 2019.
Letnews.ru 05:43
Политика
«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение
Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.
РБК 03:01
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал вчера в 05:10
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post вчера в 06:13
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия вчера в 02:05
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Шоу-бизнес
34-летняя Кира Найтли родила второго ребенка
Кира Найтли стала мамой во второй раз. Недавно журналисты узнали, что у звездной пары родился ребенок, пол и имя остаются загадкой.
OAnews 06:10
Политика
Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ
Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
ТАСС 04:11
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51