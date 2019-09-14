Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского лидера.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации

РИА Новости05:30

Зеленский назначил губернатором Днепропетровской области бизнесмена Бондаренко

ТАСС05:30

Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области

RT на русском05:54

Зеленский назначил губернатором Днепропетровской области бизнесмена Бондаренко

Московский Комсомолец05:42

Зеленский назначил бизнесмена Бондаренко главой Днепропетровской области

News.ru06:25

Назначен новый глава Днепропетровской обладминистрации

Росбалт06:35

Зеленский назначил нового главу Днепропетровской области

ФАН06:48
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Футбол

Беттер выиграл ₽3,6 млн на экспрессе из двух матчей КХЛ

Автор экспресса получил выплату в размере ₽3,66 млн. Остается лишь пожелать ему удачи в следующих пари на матчи КХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 11 сентября в 09:54
Политика

На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»

Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru вчера в 18:39
Культура

Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша

Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру вчера в 04:49
Шоу-бизнес

Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи действительно диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга.
iReactor вчера в 19:24
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Собчак продемонстрировала свое свадебное платье

Телеведущая Ксения Собчак разместила в истаграме фотографию, на которой она стоит перед большим зеркалом в длинном свадебном платье.
Национальная служба новостей вчера в 03:57
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Общество

Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку

RT на русском вчера в 18:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области

Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Украинский премьер предложил соединить Балтийское и Черное моря

РБК 05:47
Авто

Toyota экспериментирует с электромобилем Prius на солнечных батареях

Вдохновленные новыми ультратонкими солнечными панелями, разработанными для спутников, участники проекта, возглавляемого Toyota Motor, экспериментируют с электромобилем Prius.
iXBT.com 12 сентября в 09:41
Футбол

Савин — РФС: понимаю, что «баба» должна варить борщи, но дайте ей подвигаться

Бывший футболист Евгений Савин раскритиковал РФС за то, что арбитр Анастасия Пустовойтова, обслуживавшая финал женской Лиги чемпионов, не привлекается к работе на матчах ФНЛ и РПЛ.
Чемпионат 06:07
Происшествия

В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках

В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия

В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского

Полицейские задержали в Бурятии подозреваемого, который, предположительно, распылил газовый баллончик в полицейского на несанкционированном митинге, сообщает региональный главк МВД.
РИА Новости 05:47
Общество

Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города

Народные новости вчера в 20:56
Авто

ГАЗ представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»

Внедорожный фургон дебютировал на выставке Comtrans 2019.
Letnews.ru 05:43
Политика

«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение

Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.
РБК 03:01
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Происшествия

Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири

Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал вчера в 05:10
Политика

Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ

Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post вчера в 06:13
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»

На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Общество

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия вчера в 02:05
Единоборства

Фонд Порье поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за щедрое пожертвование

REGNUM 05:38
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

МИР 24 вчера в 11:14
Шоу-бизнес

34-летняя Кира Найтли родила второго ребенка

Кира Найтли стала мамой во второй раз. Недавно журналисты узнали, что у звездной пары родился ребенок, пол и имя остаются загадкой.
OAnews 06:10
Политика

Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ

Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
ТАСС 04:11
Здоровье

Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель

Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Днепропетровская область
Область в Украине
Административно-территориальная единица в центральной части Украины. Расположена в среднем и нижнем течении Днепра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное