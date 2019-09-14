Политика
RT на русскомЗеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского лидера.
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Зеленский назначил губернатором Днепропетровской области бизнесмена Бондаренко
Московский Комсомолец05:42
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
Шоу-бизнес
Стало известно о парезе Заворотнюк
«Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука», — указано в сообщении.
Lenta.ru 04:12
Шоу-бизнес
Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 12:32
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru вчера в 06:46
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России снизились
После презентации новых моделей iPhone компания Apple снизила цены на iPhone 8, 8 Plus и XR.
Retailer.ru 12 сентября в 07:12
Политика
Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками
Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на избирательный кодекс с открытыми списками, принятый Верховной радой прошлого созыва.
RT на русском 08:36
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который заявил, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
Известия вчера в 17:46
Политика
В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией
Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
РИА Новости вчера в 13:32
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Происшествия
Торговый центр «Черемушки» в Москве эвакуировали из-за забытой сумки
"Эвакуация ТЦ проводилась из-за забытой сумки в отделении Сбербанка, находящегося на первом этаже здания", - сказал собеседник агентства, отметив, что было эвакуировано 2 тыс. человек.
ТАСС 08:18
Авто
В Японии показали прозрачную Honda S2000
Модель S2000 с прозрачным кузова была построена Honda в качестве экспоната на различные автошоу — для демонстрации «внутренностей» новой модели (через прозрачный кузов видны самые различные детали S2000).
Популярная механика вчера в 08:10
Культура
На Первом канале стартует 2-й сезон шоу «Голос 60+»
Вокруг ТВ 12 сентября в 09:56
Единоборства
Благотворительный фонд Порье поблагодарил Хабиба за пожертвование
Невские Новости 07:44
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар
Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.
Газета.Ru 06:52
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Футбол
Йерро считает, что Головин смог бы успешно заиграть в Испании
Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро высказал мнение о том, кто из российских футболистов смог бы успешно заиграть в Примере.
RT на русском 07:48
Происшествия
В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам
Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM вчера в 12:51
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Армия и оружие
Российский истребитель Су-35 совершил перелёт до Стамбула
Как сообщает агенство, российский истребитель Су-35 совершил перелет в Турцию и приземлился в аэропорту имени Ататюрка, где пройдет с 17 по 22 сентября технологический фестиваль "Технофест".
Военное обозрение 08:26
Религия
«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ
Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.
РИА Новости 08:27
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Фигурное катание
Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске
Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° вчера в 08:48
Политика
В Индии намерены запустить производство российских самолётов Ил-114
В Индии заявили о намерении запустить производство российских самолётов Ил-114.
RT на русском 00:30