Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗеленский назначил нового губернатора Луганской области

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - говорится в документе. Ранее Зеленский уволил с должности главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого. Сергей Гайдай имеет большой опыт аппаратной работы.
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