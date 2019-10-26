Политика
Российская газетаЗеленский назначил нового губернатора Луганской области
"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - говорится в документе. Ранее Зеленский уволил с должности главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого. Сергей Гайдай имеет большой опыт аппаратной работы.
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