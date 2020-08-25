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Известия

Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций Вооруженных сил Украины — генерал-майора Григория Галагана. Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 25 августа. Назначение прошло на фоне перемирия в Донбассе.В источнике
С чего всё началось
"Назначить генерал-майора Галагана Григория Анатольевича командующим Сил специальных операций ВСУ", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте
 президента Украины.
ТАССвчера в 15:13
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РБК

Зеленский уволил попавшего под санкции командующего силами спецопераций

РБКвчера в 16:01
Комсомольская правда

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

Комсомольская правдавчера в 15:23
Lenta.ru

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

Lenta.ruвчера в 15:30
Известия

Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВС Украины

Известиявчера в 15:26
RT на русском

Назначен новый командующий силовой операцией Украины в Донбассе

RT на русскомвчера в 15:45
ТАСС

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

ТАССвчера в 15:13
Газета.Ru

Зеленский сменил командующего спецоперациями вооруженных сил Украины

Газета.Ruвчера в 15:06

В Москве арестовали бывшего замглавы ПАО «Ил» по делу о мошенничестве

Суд в Москве отправил в СИЗО директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего замгендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
Первое антикоррупционное СМИ24 августа в 11:09
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Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР.
Lenta.ruвчера в 07:51
11

«Московский школьник» уступил права на долг ФБК Пригожину

В пресс-службе компании «Конкорд», владельцем которой является Евгений Пригожин, сообщили, что петербургский бизнесмен приобрел долг Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК перед «Московским школьником» по договору уступки права требования.
Наша версиявчера в 16:22
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известиявчера в 14:11
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«Уже перебрасывают штабы»: что армия США готовит на востоке Европы

Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск.
РИА Новости24 августа в 01:00
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Власти США намерены обвинить Пекин в геноциде уйгуров — Politico

Соединенные Штаты прорабатывают возможность признать репрессии Китая в отношении этнических мусульманских меньшинств — уйгуров, «геноцидом», написала 25 августа газета Politico, сославшись на информацию двух чиновников администрации Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 16:21

Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ruвчера в 02:19
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБКвчера в 11:07
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Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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