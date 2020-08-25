Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР.