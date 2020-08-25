Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций Вооруженных сил Украины — генерал-майора Григория Галагана. Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 25 августа. Назначение прошло на фоне перемирия в Донбассе.В источнике
С чего всё началось
"Назначить генерал-майора Галагана Григория Анатольевича командующим Сил специальных операций ВСУ", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте
президента Украины.
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