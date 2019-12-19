Политика

РБКРБКЗеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству). Другим указом глава государства назначил его на пост посла Украины в США.
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Ельченко назначили послом от Украины в США

Телеканал 360°04:38

Новым послом Украины в США стал работавший в России дипломат

Lenta.ru04:02

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ТАСС03:29

Зеленский назначил нового посла Украины в США

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Зеленский назначил послом в США работавшего в России дипломата

РИА Новости03:29

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

РБК03:53

Зеленский назначил нового посла Украины в США

REGNUM04:01
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Ученые из Манчестерского университета признали опасным для здоровья человека защиту от синего излучения на смартфонах — так называемый «ночной» режим.
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о конфликте специалистов Этери Тутберидзе и Татьяны Тарасовой, передает RT.
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Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы

Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
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Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
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