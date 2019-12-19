Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству). Другим указом глава государства назначил его на пост посла Украины в США.

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

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