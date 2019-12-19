Ранее место посла в Америке от Украины с апреля 2016 по июль 2019 занимал Валерий Чалый. Указ президента опубликован его администрацией . В документе также говорится о заместителе главы МИД Сергее Кислице.

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Политика Палата представителей США объявила Трампу импичмент Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.

Политика Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.

Шоу-бизнес Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.

Общество Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.

Политика Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти «У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.

Политика Путин пошутил об украинских танках на Кубани Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал вопрос про то, изменилось бы отношение к Украине, если бы украинские танки были на Кубани.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.

Общество Агрегаторы такси отреагировали на новый законопроект о перевозках Агрегаторы такси прокомментировали RNS внесенный в Госдуму законопроект, регулирующий рынок перевозок и предусматривающий совместную ответственность перевозчиков и агрегаторов за жизнь пассажиров.

Экономика Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25% Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.