Политика
Piter.tvЗеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата
Ранее место посла в Америке от Украины с апреля 2016 по июль 2019 занимал Валерий Чалый. Указ президента опубликован его администрацией . В документе также говорится о заместителе главы МИД Сергее Кислице.
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Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Спорт
РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
Политика
Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты
Напомним, большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 мск 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Политика
Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Политика
Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Шоу-бизнес
Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры
Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Политика
Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию
Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Общество
Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку
В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Политика
Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти
«У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье
Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США
«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину
Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал вопрос про то, изменилось бы отношение к Украине, если бы украинские танки были на Кубани.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Общество
Агрегаторы такси отреагировали на новый законопроект о перевозках
Агрегаторы такси прокомментировали RNS внесенный в Госдуму законопроект, регулирующий рынок перевозок и предусматривающий совместную ответственность перевозчиков и агрегаторов за жизнь пассажиров.
Экономика
Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся возле деревни Селезенево Ивановской области.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.