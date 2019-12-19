Политика

Piter.tvPiter.tvЗеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Ранее место посла в Америке от Украины с апреля 2016 по июль 2019 занимал Валерий Чалый. Указ президента опубликован его администрацией . В документе также говорится о заместителе главы МИД Сергее Кислице.
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Послом Украины в США назначен служивший в Москве дипломат

Газета.Ru05:41

Зеленский назначил послом в США работавшего в России дипломата

РИА Новости03:29

Новым послом Украины в США стал работавший в России дипломат

Lenta.ru04:02

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

РБК03:53

Зеленский назначил нового посла Украины в США

Известия03:47

Постпреда Украины при ООН Ельченко назначили послом в США

Коммерсантъ04:58

Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США

ТАСС03:29
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Политика

Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее

Snob.ru 05:13
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Спорт

РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
РИА Новости 05:45
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Вечерняя Москва 06:08
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты

Напомним, большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 мск 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Инфорос 02:04
Политика

Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений

Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Интерфакс - Россия 05:04
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru вчера в 06:30
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости 17 декабря в 16:30
Политика

Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию

Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Pro Город Самара 04:15
Общество

Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку

В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
REGNUM 03:59
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Политика

Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти

«У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.
Мойка78 04:29
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Lenta.ru 04:33
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США

«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается.
Телеканал 360° 05:49
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Политика

Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину

Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
News.ru 05:16
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал вопрос про то, изменилось бы отношение к Украине, если бы украинские танки были на Кубани.
Газета.Ru 05:01
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Общество

Агрегаторы такси отреагировали на новый законопроект о перевозках

Агрегаторы такси прокомментировали RNS внесенный в Госдуму законопроект, регулирующий рынок перевозок и предусматривающий совместную ответственность перевозчиков и агрегаторов за жизнь пассажиров.
Rambler News Service вчера в 10:19
Экономика

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
РИА Новости 06:15
Происшествия

В Ивановской области перевернулся школьный автобус

Школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся возле деревни Селезенево Ивановской области.
ТАСС 01:35
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости вчера в 21:16
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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