Политика
RT на русскомЗеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Общество
Мигранты стали требовать более высокую зарплату, чем россияне
Выяснилось, что на основных рабочих позициях трудовые мигранты стали запрашивать зарплату в среднем на 6% больше, чем россияне.
Шоу-бизнес
Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот
Светлана Лобода удивила своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге фотографии, на которых она запечатлена с большим округлившимся животом.
Космос
Каскадный разлом объяснил тигровые полосы на Энцеладе
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Общество
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов прокомментировал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке
Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором выразил желание провести бой в Африке.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в больнице
Пропавшая в четверг вечером актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова нашлась в одной из московский больниц.
Политика
Президент Литвы помиловал шпионов из России
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж.
Общество
СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика
Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.
Музыка
Новый клип Little Big за несколько часов набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российской треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas за 11 часов набрал на YouTube 2,3 млн просмотров.
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал слова Путина об остановке транзита газа
Директор украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев ответил на слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через территорию Украины.
Футбол
Украина победила Эстонию в товарищеском матче
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Происшествия
На территории военного склада на Украине произошло несколько взрывов
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Генштаб, порядка 20-ти взрывов произошло во время уничтожения боеприпасов.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла США на Украине
Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Игры
BioWare не собирается закрывать Anthem. По слухам, игру перезапустят
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Космос
Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»
В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
Авто
Электрокроссовер Ford Mach-E в стиле Mustang рассекретили до премьеры
В движение Ford Mustang Mach E приводится электродвигателем, который также в зависимости от модификации будет отличаться мощностью от 255 до 282 л.с. При этом спецсерия The First Edition получит самый мощный вариант мотора – 333 л.с. и полный привод.
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.