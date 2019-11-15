Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о КПП на границе с Крымом

RT на русском13:34

В России оценили слова Зеленского о пунктах пропуска на границе с Крымом

Lenta.ru15:36

Зеленский назвал «витриной» Украины КПП на границе с Крымом

РБК15:00

Зеленский назвал границу с Крымом витриной Украины

Комсомольская правда13:56

Зеленский назвал основную цель открытия новых КПП на границе с Крымом

РЕН ТВ13:12

«Витрина Украины»: Зеленский похвастал новым КПП с Крымом, землю для которого «отжали» у крымских татар

Царьград13:40

Украина – это круто и безопасно? Зеленский назвал КПП на границе витриной

REGNUM15:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Происшествия

Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина

Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
РИА Новости 18:26
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Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Lenta.ru 12:07
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Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Lenta.ru 17:29
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

США расширили «черный список» по Кубе

США вносят список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, пять кубинских отелей.
Коммерсантъ 18:53
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Политика

Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Интерфакс 05:18
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Автоспорт

Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной

Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.
Motorsport.com Россия 16:42
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости 13:44
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости 15:29
Политика

Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
РБК 13:55
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Телеканал 360° 15:45
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Футбол

Роналду в шутку отобрал телефон у фаната, который снимал его из машины (видео)

Неожиданно для всех Роналду подбежал к машине и с криком: «Прекратите запись!» отобрал смартфон у фаната.
Матч ТВ 01:42
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM 13:21
Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 14:00
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

Два человека погибли и 12 были ранены в результате взрыва в Багдаде

РБК 16:43
Происшествия

На военных складах в Харьковской области произошли взрывы

На военных складах в Балаклее Харьковской области в пятницу произошли взрывы, четыре человека пострадали.
ТАСС 09:18
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Наследие "японского периода правления" сохранилось в небольшом количестве в южной части Сахалина, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем "Карафуто".
РИА Новости 19:09
Общество

Венеция обратилась к миру за помощью после наводнения

Призыв и банковские реквизиты мэр опубликовал в своём Twitter. «Благодаря вашей помощи Венеция вновь засияет», — написал он.
RT на русском 18:54
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru 17:56
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Футбол

Сборная Швеции вышла на Евро-2020 после победы над Румынией

Отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года закончился победой сборной Швеции.
Экономика сегодня 19:11
Баскетбол

ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Советский спорт 14:34
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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