Политика
RT на русскомЗеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Экономика
Выживайте как хотите: Зеленский подложил свинью доверчивым украинцам
В сентябре сторонники Зеленского в Верховной раде проголосовали за законопроект о масштабной проверке пенсионных выплат.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Футбол
Кикнадзе назвал братьев Миранчук бесценными для «Локомотива»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своими соображениями относительно трансферной стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Алла Пугачева заработала на концерте в Минске
Алла Пугачева ушла со сцены еще несколько лет назад. Однако вернулась к пению в честь своего 70-летнего юбилея.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Происшествия
Экс-полковника МВД Захарченко этапировали в колонию
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Гаджеты
Sapphire представила самую мощную Radeon RX 5700 XT на рынке
Как сообщает источник, Sapphire анонсировала специальную версию данного адаптера — RX 5700 XT Nitro+ Special Edition.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Общество
Россияне потеряли интерес к гречке и перешли на манку
Россияне стали реже покупать гречневую крупу и все чаще чечевицу и манку в 2019 году.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть сосиски
Ранее диетологи рассказали, что нужно есть утром, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым весь день.
Шоу-бизнес
В Москве нашлась пропавшая мать актера Александра Носика
В Москве отыскали пропавшую на прогулке с сиделкой 75-летнюю актрису Марию Стерникову, мать актера Александра Носика.
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Политика
США требуют от Японии увеличения трат на содержание американской армии
Как стало известно, в марте 2021 года истекает срок соглашения, в рамках которого США разместили на японской территории более 50 тысяч американских военнослужащих, а Япония платит за это 2 млрд. долларов в год.
Политика
Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине
Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.