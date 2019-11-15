Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины

РИА Новостивчера в 19:49

Зеленский назвал основную цель открытия новых КПП на границе с Крымом

РЕН ТВвчера в 13:12

В России оценили слова Зеленского о пунктах пропуска на границе с Крымом

Lenta.ruвчера в 15:36

Зеленский назвал границу с Крымом витриной Украины

Комсомольская правдавчера в 13:56

«Витрина Украины»: Зеленский похвастал новым КПП с Крымом, землю для которого «отжали» у крымских татар

Царьградвчера в 13:40

Зеленский назвал «витриной» Украины КПП на границе с Крымом

РБКвчера в 15:00

В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о КПП на границе с Крымом

RT на русскомвчера в 13:34
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Экономика

Выживайте как хотите: Зеленский подложил свинью доверчивым украинцам

В сентябре сторонники Зеленского в Верховной раде проголосовали за законопроект о масштабной проверке пенсионных выплат.
Дни.ру вчера в 04:39
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета вчера в 20:05
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Футбол

Кикнадзе назвал братьев Миранчук бесценными для «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своими соображениями относительно трансферной стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.
RT на русском 14 ноября в 13:06
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

РИА Новости вчера в 22:26
Кино

«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

Мойка78 вчера в 18:45
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 13 ноября в 04:24
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Алла Пугачева заработала на концерте в Минске

Алла Пугачева ушла со сцены еще несколько лет назад. Однако вернулась к пению в честь своего 70-летнего юбилея.
Srnsk вчера в 20:20
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии

REGNUM вчера в 21:28
Общество

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

РБК вчера в 16:36
Общество

Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
REGNUM вчера в 01:46
Кино

Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
ТАСС 14 ноября в 03:12
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Происшествия

Экс-полковника МВД Захарченко этапировали в колонию

Вечерняя Москва вчера в 07:26
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM вчера в 13:21
Гаджеты

Sapphire представила самую мощную Radeon RX 5700 XT на рынке

Как сообщает источник, Sapphire анонсировала специальную версию данного адаптера — RX 5700 XT Nitro+ Special Edition.
iXBT.com 13 ноября в 02:02
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Общество

Россияне потеряли интерес к гречке и перешли на манку

Россияне стали реже покупать гречневую крупу и все чаще чечевицу и манку в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:02
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть сосиски

Ранее диетологи рассказали, что нужно есть утром, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым весь день.
News.ru 13 ноября в 06:14
Шоу-бизнес

В Москве нашлась пропавшая мать актера Александра Носика

В Москве отыскали пропавшую на прогулке с сиделкой 75-летнюю актрису Марию Стерникову, мать актера Александра Носика.
Росбалт вчера в 10:00
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру вчера в 14:00
Политика

США требуют от Японии увеличения трат на содержание американской армии

Как стало известно, в марте 2021 года истекает срок соглашения, в рамках которого США разместили на японской территории более 50 тысяч американских военнослужащих, а Япония платит за это 2 млрд. долларов в год.
Военное обозрение вчера в 23:44
Политика

Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине

Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Tochka Zрения вчера в 08:33
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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