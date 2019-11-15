Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

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