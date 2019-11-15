Политика
RT на русскомЗеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Политика
Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
Хоккей
Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Происшествия
Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Общество
В России планируют запретить водку с ароматизаторами
Согласно документу Росалкогольрегулирования, в водку запретят добавлять золотые хлопья, синтетический ванилин, продукты пчеловодства, нерастительные ароматические добавки, передает ТАСС.
Технологии
Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео
Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Общество
Галкин высказался об отмене своих концертов
Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
Происшествия
Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой
Пятилетняя девочка, которая 12 ноября пропала в крымском селе Кропоткино, найдена убитой.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Экономика
В России может появиться 50-рублевая монета
Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
Автоспорт
Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии
Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Гаджеты
Honor V30 и его квадрокамера на новом изображении
В Сети появилось новое изображение флагманского смартфона Honor V30, который должны представить уже очень скоро – 26 ноября.
Экономика
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поделилась первой фотосессией дочки Тильды
Фото сделаны в первый день рождения малышки. Напомним, совсем скоро Тильде исполнится 1.5 года. Имя отца ребёнка Лобода держит в секрете.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 млн рублей
Концерт Аллы Пугачевой в белорусской столице посетили 15 тысяч человек.
Политика
Климов прокомментировал украинскую резолюцию ООН по Крыму
Как пояснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, данный документ не имеет юридической силы и носит пропагандистский характер.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Общество
В Боливии в столкновении с полицией погибли пять сторонников Моралеса
Около боливийского города Кочабамба полицией были убиты пять сторонников подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Футбол
Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020
Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.