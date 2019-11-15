Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Зеленский назвал основную цель открытия новых КПП на границе с Крымом

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В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о КПП на границе с Крымом

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Lenta.ru 01:03
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Пятилетняя девочка, которая 12 ноября пропала в крымском селе Кропоткино, найдена убитой.
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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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