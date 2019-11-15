Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины

РИА Новостивчера в 19:49

Зеленский назвал «витриной» Украины КПП на границе с Крымом

РБКвчера в 15:00

В России оценили слова Зеленского о пунктах пропуска на границе с Крымом

Lenta.ruвчера в 15:36

Зеленский назвал границу с Крымом витриной Украины

Комсомольская правдавчера в 13:56

«Витрина Украины»: Зеленский похвастал новым КПП с Крымом, землю для которого «отжали» у крымских татар

Царьградвчера в 13:40

Зеленский назвал основную цель открытия новых КПП на границе с Крымом

РЕН ТВвчера в 13:12

В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о КПП на границе с Крымом

RT на русскомвчера в 13:34
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Общество

Mash: умер политик Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:46
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Футбол

Головин не поможет сборной в матче с Бельгией

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 23-летний футболист не сыграет в матче с «Бельгией» в рамках отбора Евро-2020 из-за проблем в области паха.
Все про Спорт ру вчера в 23:55
Армия и оружие

Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка отвода сил

Подконтрольные Киеву войска открыли миномётный огонь вблизи участка разведения сил у посёлка Петровское в Донбассе.
Свободная Пресса 02:00
Общество

В «Росбанке» сообщили о сбое с операциями по картам

В ночь на 16 ноября в работе сервисов «Росбанка» произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в колл-центре банка.
РБК 02:50
Шоу-бизнес

Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
Газета.Ru вчера в 07:10
Экономика

Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей

Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
Ведомости 14 ноября в 18:04
Происшествия

Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости вчера в 14:02
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильного ветра

Штормовое предупреждение объявили в Приморье.
Народные новости 02:05
Общество

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
ВК Пресс 00:30
Политика

Трамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.
Национальная служба новостей вчера в 12:59
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Нева Спорт вчера в 14:40
Армия и оружие

На украинских военных в Донбассе напали националисты с гранатометом

Lenta.ru 14 ноября в 11:40
Происшествия

Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 22:30
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Политика

Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Сербский лидер Александр Вучич попал в больницу, пишут РИА Новости. Причиной госпитализации послужили проблемы с сердцем.
ПолитРоссия 02:48
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Футбол

Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС

Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь.
ProstoProSport вчера в 23:36
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru вчера в 04:11
Армия и оружие

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
RT на русском вчера в 22:44
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия

Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Алтайском крае

REGNUM 01:45
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru вчера в 04:02
Общество

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 20019 года.
Вести.Ru 02:25
Авто

Очередь на кроссовер Hyundai Venue составляет 4 месяца

Новый кроссовер Hyundai Venue разошелся летом тиражом около 35 тыс. автомобилей, а за сентябрь и октябрь корейскому бренду удалось реализовать еще 27 тыс. машин.
Тарантас Ньюс вчера в 12:35
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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