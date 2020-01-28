Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.
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Главные новости к утру 28 января

Коммерсантъ23:00

Зеленский причислил Советский Союз к виновникам Второй мировой войны

Известия19:45

Никонов: такого бреда Порошенко не позволял

REGNUM13:25

Зеленский назвал виновных в начале Второй мировой войны

RT на русском18:10

Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны

ФАН18:36

Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой

РБК17:15

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

РИА Новости18:25
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
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Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
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Каждый пятый рак лучше не лечить, заявили онкологи Австралии

Отсутствие диагноза рака и смерти женщины будет рассматриваться как больший вред, чем ущерб от диагностики рака Новое исследование утверждает, что примерно каждый пятый рак, диагностированный в Австралии, лучше не лечить.
Курьер. Среда. Бердск 23:20
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В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru 04:05
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
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Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
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Общество

Голикова сообщила, что за чертой бедности живут 18,5 млн россиян

Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».
Коммерсантъ 11:19
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Samsung снизила цены на линейку Galaxy S10

В преддверии запуска новой серии смартфонов Samsung Galaxy S20, южнокорейский производитель решил снизить стоимость предыдущих моделей из линейки Galaxy S10.
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Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение»

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем "исчезновении" в Мексике, рассказав о том, как провела последние несколько дней.
РИА Новости 19:59
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
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Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 03:34
Общество

Лайнер Boeing 777X начал первый испытательный полёт

Широкофюзеляжный самолёт Boeing 777X начал первый испытательный полёт.
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Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна

Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
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Avast уличили в торговле данными пользователей

Разработчиков антивируса Avast заподозрили в слежке за интернет-активностью пользователей и продаже этих данных третьим лицам, включая Google и Microsoft.
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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Единоборства

Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

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На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Авто

Правила прогрева современных двигателей автомобилей

Автоновости дня 25 января в 06:39
Армия и оружие

Зеленский высказался о гибели двух украинских военных в Донбассе

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Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
Коммерсантъ 21:24
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Голливудский продюсер планирует запустить в разработку ремейк отечественного фэнтези «Кома»

До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
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Канадская чемпионка мира назвала секс причиной провала допинг-теста

Lenta.ru 22:18
Экономика

Средняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России

Газета.Ru 21:34
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда вчера в 01:47
Политика

В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ

Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.
Expert.ru 07:18
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Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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