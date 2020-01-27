Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.
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Зеленский причислил Советский Союз к виновникам Второй мировой войны

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Программа этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне будет изменена

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Трансфер защитника «Фламенго» Мари в «Арсенал» сорвался

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Число жертв коронавируса превысило 100 человек

Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек.
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В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

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Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
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Глава правительства России Михаил Мишустин назначил гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) Илью Гудкова, соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.
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Издание Military Watch составило рейтинг современных учебно-боевых самолетов (УБС) из пяти позиций, в котором российский Як-130 был поставлен на последнее место.
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Оператор подземных газохранилищ Украины "Укртрансгаз" оказался на грани банкротства из-за ареста счетов и всего имущества по решению Арбитражного суда Киева.
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Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий, необходимых для создания средств перехвата гиперзвукового оружия, сообщается в пресс-релизе Пентагона.
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Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости 19:04
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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