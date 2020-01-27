Политика
РИА НовостиЗеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.
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Происшествия
Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
Происшествия
В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет
В провинции Газни на востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, передает 27 января телеканал 1tv со ссылкой на власти.
Футбол
YouTube заблокировал видео «Рубина» после показа в «Вечернем Урганте»
Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.
Общество
Соловьев заплакал во время эфира
Общество
Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.
Общество
Губернатор Подмосковья рекомендовал помиловать Нааму Иссахар
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании осужденной за контрабанду наркотиков Наамы Иссахар.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Кино
Перезапуск Нечто
Портал Bloody Disgusting сообщает, что студия Universal запустила в разработку новую картину по вселенной «Нечто» 1982 года.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Армия и оружие
Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе не может быть
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в сирийском Идлибе не может быть.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость спортивной Lada Vesta Sport R1
«АвтоВАЗ» выпустил гоночную версию LADA Vesta Sport R1 с доработанной подвеской и форсированным до 175 сил двигателем.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Шоу-бизнес
Певица Ёлка похудела до неузнаваемости
Популярная российская певица Елка похудела до неузнаваемости.
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва напомнила, что её следует опасаться
Народная артистка СССР Алла Пугачёва опубликовала новое селфи в своём Instagram, на котором она позирует с ярко накрашенными губами.
Происшествия
На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега
Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Экономика
Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике
Серьезное влияние на сокращение доли малого и среднего бизнеса в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18 до 20%, уверена она.
Культура
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова
Происшествия
В Томске женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции
В Томске неизвестная женщина оставила в отделении полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП) и исчезла.
Футбол
Наиль Умяров, «Спартак»: «Всегда был в кругу русскоговорящих, но знаю и татарский»
Понимал, что в «Чертаново» вернуться всегда успею. Старался не думать, что перехожу в «Спартак-2», настраивался на главный «Спартак».
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Культура
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Политика
Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной встречи обсудили так называемую «сделку века».
Общество
«Красное и белое» назвала возможную причину утечки данных клиентов
Сеть алкомаркетов «Красное и белое» проводит расследование после сообщений об утечке данных своих клиентов.