Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

Происшествия В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет В провинции Газни на востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, передает 27 января телеканал 1tv со ссылкой на власти.

Футбол YouTube заблокировал видео «Рубина» после показа в «Вечернем Урганте» Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.

Общество Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.

Общество Губернатор Подмосковья рекомендовал помиловать Нааму Иссахар Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании осужденной за контрабанду наркотиков Наамы Иссахар.

Кино Перезапуск Нечто Портал Bloody Disgusting сообщает, что студия Universal запустила в разработку новую картину по вселенной «Нечто» 1982 года.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

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Экономика Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике Серьезное влияние на сокращение доли малого и среднего бизнеса в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18 до 20%, уверена она.