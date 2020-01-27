Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.
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Историк ответил на обвинения в развязывании Советским Союзом Второй мировой

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Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны

Газета.Ru02:02
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Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
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В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет

В провинции Газни на востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, передает 27 января телеканал 1tv со ссылкой на власти.
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YouTube заблокировал видео «Рубина» после показа в «Вечернем Урганте»

Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.
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Соловьев заплакал во время эфира

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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании осужденной за контрабанду наркотиков Наамы Иссахар.
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Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
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Перезапуск Нечто

Портал Bloody Disgusting сообщает, что студия Universal запустила в разработку новую картину по вселенной «Нечто» 1982 года.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега

Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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