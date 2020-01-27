Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.

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