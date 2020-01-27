Политика
РИА НовостиЗеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.
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Армия и оружие
На видео сняли попадание ракеты в танк Т-72
Футбол
Marca: «Реал» отказал «Валенсии» в аренде Себальоса
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Армия и оружие
Перспективный транспортник Ил-112 получит новые шасси
Конструкторы Самарского завода "Авиаагрегат" до конца 2020 года передадут Воронежскому самолетостроительному обществу первую партию доработанного шасси, который будет установлен на новый перспективный легкий транспортный самолет Ил-112.
Политика
Поклонская разгромила Зеленского за слова о вине СССР в Холокосте
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в уничтожении Германией евреев по всей Европе в годы Второй мировой войны.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей нашли
Происшествия
Горевшее в Охотском море судно «Энигма Астралис» затонуло
Рыболовецкое судно «Энигма Астралис», горевшее в Охотском море, затонуло.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Культура
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич у себя в Facebook рассказал об отмене съемок фильма к 50-летию группы "Машина времени".
Технологии
В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость, заплаток пока нет
Парад обнаруженных в процессорах Intel уязвимостей продолжили новые виды атаки на кеш.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Армия и оружие
Американцы возобновили испытания беспилотного ведомого
Американская компания Kratos возобновила испытания демонстратора беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie, прерванные осенью прошлого года после аварийной посадки, которую совершил один из таких аппаратов.
Происшествия
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем
Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Экономика
Эксперты рассказали, кто в Турции не будет платить налог на проживание
Туроператоры объяснили, как в Турции в 2020 году будет взиматься налог на проживание с организованных и самостоятельных туристов, сообщает АТОР.
Общество
В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников
В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег.
Общество
ВОЗ признал «высоким» уровень опасности китайского коронавируса в мире
ВОЗ признал «высоким» уровень опасности китайского коронавируса 2019-nCoV в мире. Такую информацию обнародовало агентство France-Presse.
Политика
В России утвердили новые основы госполитики в области космоса
В России утвердили новые основы госполитики в области космической деятельности, заявил на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения" первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич.
Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Общество
Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы
О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Политика
Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас
После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01% (-0.0001) до $1.1017 с $1.1018 предыдущего закрытия.
Здоровье
Тверская «скорая» госпитализировала более 1100 человек за неделю
С 20 по 26 января в Тверскую станцию скорой медицинской помощи поступило 3474 вызова, в этот промежуток времени 1104 человека были госпитализированы.
Общество
Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.