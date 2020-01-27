Политика
REGNUMЗеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе, полагает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Освенциме, трансляцию вёл телеканал Newsone.
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Общество
В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников
В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
Здоровье
Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек
По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
В Мексике нашли автомобиль пропавшей Натальи Андрейченко
Instagram Автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, которая перестала выходить на связь из Мексики, нашли в гараже в ее особняке.
Общество
Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона iPhone 9
Политика
Путин утвердил состав президиума Госсовета России
Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в мокром купальнике поделилась эмоциями с фанатами
В подписи к посту артистка поблагодарила всех фанатов за "любовь" и "тепло".
Единоборства
Немков сделал громкое заявление перед боем против Бейдера
Россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Технологии
Драйвер Radeon 20.1.4: поддержка Warcraft III: Reforged и Journey to the Savage Planet
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Общество
«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов
Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проверяет информацию об утечке данных ее клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Красное & Белое".
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Шоу-бизнес
Знакомые рассказали о спившейся и желающей умереть Ирине Отиевой
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Гаджеты
Названы 4 лучших кнопочных телефона в 2020 году
Общество
Туроператоры России приостановили прием туристических групп из Китая
Российские туроператоры приостанавливают прием организованных тургрупп из Китая из-за коронавируса, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России.
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Космос
Разработчику «Бурана» в РКК «Энергия» предложили должность уборщика
Руководство ракетно-космической корпорации "Энергия" предложило разработчику советского космического челнока "Буран" Сергею Романову должность уборщика помещений.