Политика

REGNUMREGNUMЗеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе, полагает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Освенциме, трансляцию вёл телеканал Newsone.
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РИА Новостивчера в 18:25

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