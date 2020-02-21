Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЗеленский назвал Украину Средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья, когда комментировал события, произошедшие накануне в Новых Санжарах. Там местные жители протестовали против размещения эвакуированных из Уханя украинцев на карантин в санатории, расположенном в Полтавской области.
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