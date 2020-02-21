Политика
Комсомольская правдаЗеленский назвал Украину Средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья, когда комментировал события, произошедшие накануне в Новых Санжарах. Там местные жители протестовали против размещения эвакуированных из Уханя украинцев на карантин в санатории, расположенном в Полтавской области.
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Баскетбол
ЦСКА победил «Црвену Звезду» в Евролиге
Энергетика
Новак рассказал о предложении РФ по цене на нефть для Белоруссии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия сделала Белоруссии предложение по ценам на нефть.
Армия и оружие
ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба
ООН обращается к странам-донорам с просьбой о дополнительных 500 млн долларов на гумпомощь сирийцам в связи с ухудшением ситуации в Идлибе, заявил генсек организации Антониу Гуттереш.
Политика
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине
По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
Политика
Максима Каца исключили из «Яблока»
Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Общество
Глава Минздрава Украины покинула санаторий с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Армия и оружие
Российские Су-24 ВКС нанесли удары по террористам в Идлибе
Российские бомбардировщики Су-24 ВКС нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Хоккей
«Металлург» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл на своем льду нижнекамский «Нефтехимик» 21 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
Переход Рами в «Сочи» подтвердил агент
Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Аделя Рами, сообщил, что его клиент перебрался в «Сочи».
Наука
Алмазная микролинза сфокусировала сильное рентгеновское излучение
Российские физики сделали алмазную микролинзу для фокусировки сильного рентгеновского излучения: для ее фабрикации ученые впервые использовали ионно-лучевую литографию.
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Caddy
Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Интернет
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Происшествия
В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления
На 30-м этаже одной из башен Москва-сити, где располагаются жилые апартаменты, произошло обрушение части наружного остекления.
Авто
Toyota распространила тизер нового компактного кроссовера
Презентация нового полноприводного «паркетника» состоится в следующем месяце на Женевском автосалоне. Про новую модель пока мало известно.
Гаджеты
Настоящие флагманские видеокарты AMD Radeon уже не за горами
В последнее время различные источники всё активнее говорят о том, что новые топовые видеокарты AMD Radeon выйдут совсем скоро.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Политика
В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России
Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Технологии
В Windows упростили установку драйверов
В сообщении Microsoft говорится, что практика раздельной установки драйверов упростит поиск проблемных компонентов, а также избавит пользователя от необходимости устанавливать все обновления одновременно и повысит информированность о работе системы.
Футбол
Футболист из итальянского чемпионата может перейти в «Локомотив»
Игрок итальянского "Лечче" Ганелли Имбула близок к переходу в московский "Локомотив", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Футбол
Экс-полузащитник «Локомотива» Касаев вернулся в «Аланию»
Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Касаев стал игроком владикавказской "Алании".
Гаджеты
В Китае начинаются продажи нового ноутбука Lenovo Xiaoxin Air 14
На рынке Китая начинаются продажи ноутбука Lenovo Xiaoxin Air 14 2020 года выпуска. Лэптоп наделили Intel Core i7 и NVIDIA GeForce MX350.