Политика

Подмосковье СегодняПодмосковье СегодняЗеленский назвал Украину Европой средневековья

Как подчеркнул Зеленский, инцидент в Новых Санжарах, где произошло столкновение силовиков с местными жителями, выступающими против размещения эвакуированных украинцев в своем городе, далеко не человеческий поступок. Всем тем украинцам, кто вернулся на Украину из Китая, президент пожелал здоровья.
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Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов

РБК08:28

Зеленский в связи с событиями в Новых Санжарах сравнил Украину с Европой Средневековья

ТАСС06:31

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

РИА Новости07:26

Украина – це Средневековая Европа. Зеленский возмутился поведением сограждан из-за коронавируса

Фонтанка.Ру07:23

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

RT на русском07:00

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

Lenta.ru06:49

Зеленский повторил слова Захаровой и сравнил Украину со средневековой Европой

Телеканал 360°07:38
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Космос

Япония собирается доставить на Землю частичку марсианской луны

В течение следующих трёх лет зонд MMX с помощью имеющихся 11 приборов произведёт съёмку и дистанционное исследование обеих лун Марса, Фобоса и Деймоса, создав подробные карты их поверхности.
3DNews 03:45
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 20:42
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Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице

Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.
Readovka.ru 08:49
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

РИА Новости 17:44
Армия и оружие

ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба

ООН обращается к странам-донорам с просьбой о дополнительных 500 млн долларов на гумпомощь сирийцам в связи с ухудшением ситуации в Идлибе, заявил генсек организации Антониу Гуттереш.
Взгляд.ру 14:15
Футбол

Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации

Спорт-Экспресс 05:14
Общество

Google отказалась сотрудничать с антимонопольной комиссией в США

Google не предоставит документы в рамках антимонопольного расследования, которое проводит комиссия из прокуроров 48 штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико.
News.ru 14:43
Армия и оружие

Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Газета.Ru 07:19
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
Наука

Создают лечение меланомы на основе иммунных клеток

ToDay News Ufa 19 февраля в 03:31
Наука

Недавно найденные бактерии борются с изменением климата

ToDay News Ufa 12:29
Футбол

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
REGNUM 12:03
Космос

Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики

В конце 2020 года планируется запустить с космодрома Байконур первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.
Московский Комсомолец 20:32
Армия и оружие

В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 08:12
Политика

Черный ящик сбитого в Иране Боинга потребовал ремонта

Lenta.ru 19 февраля в 05:18
Общество

В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Газета.Ru 06:45
Шоу-бизнес

Максим Виторган показал, как сейчас выглядит Гарик Сукачев

Kleo.ru 04:47
Наука

Жир, который расположен вокруг кровеносных сосудов, полезен

Выяснилось, что периваскулярная адипозная ткань снижает степень давления, которое испытывают кровеносные сосуды по мере натяжения.
ToDay News Ufa 14:25
Интернет

Процесс установки Windows 10 усложнился

Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, что, в свою очередь, усложняет для конечных пользователей процесс инсталляции операционной системы.
РИА Новости 20:45
Гаджеты

AOC представила 35-дюймовый AGON AG353UCG

AOC представила монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения и наследника монитора AG352UCG6.
IT-World вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Финалистка «Холостяка» Виктория Короткова тайно вышла замуж

Петр заявил, что Короткова вышла замуж практически сразу после того, как завершился проект «Холостяк».
Uznayvse.ru 14:19
Политика

Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры

Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Вестник Кавказа 05:07
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru 08:19
Общество

Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 12:44
Происшествия

Пираты похитили грузинских моряков у берегов Нигерии

Всего злоумышленники похитили 10 моряков, включая нескольких граждан Грузии.
Говорит Москва вчера в 10:24
Экономика

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
ТАСС вчера в 05:39
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Здоровье

Сельским врачам могут компенсировать оплату коммунальных услуг

В целях реализации задуманного депутаты подготовили законопроект, который позволяет компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг врачам, проживающим в сельской местности.
РЕН ТВ 20:41
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Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки

Интерфакс 19 февраля в 03:50
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