Политика
Подмосковье СегодняЗеленский назвал Украину Европой средневековья
Как подчеркнул Зеленский, инцидент в Новых Санжарах, где произошло столкновение силовиков с местными жителями, выступающими против размещения эвакуированных украинцев в своем городе, далеко не человеческий поступок. Всем тем украинцам, кто вернулся на Украину из Китая, президент пожелал здоровья.
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Космос
Япония собирается доставить на Землю частичку марсианской луны
В течение следующих трёх лет зонд MMX с помощью имеющихся 11 приборов произведёт съёмку и дистанционное исследование обеих лун Марса, Фобоса и Деймоса, создав подробные карты их поверхности.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице
Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Армия и оружие
ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба
ООН обращается к странам-донорам с просьбой о дополнительных 500 млн долларов на гумпомощь сирийцам в связи с ухудшением ситуации в Идлибе, заявил генсек организации Антониу Гуттереш.
Футбол
Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации
Общество
Google отказалась сотрудничать с антимонопольной комиссией в США
Google не предоставит документы в рамках антимонопольного расследования, которое проводит комиссия из прокуроров 48 штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико.
Армия и оружие
Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Наука
Создают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Наука
Недавно найденные бактерии борются с изменением климата
Футбол
В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии
Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
Космос
Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики
В конце 2020 года планируется запустить с космодрома Байконур первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.
Армия и оружие
В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Политика
Черный ящик сбитого в Иране Боинга потребовал ремонта
Общество
В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Наука
Жир, который расположен вокруг кровеносных сосудов, полезен
Выяснилось, что периваскулярная адипозная ткань снижает степень давления, которое испытывают кровеносные сосуды по мере натяжения.
Интернет
Процесс установки Windows 10 усложнился
Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, что, в свою очередь, усложняет для конечных пользователей процесс инсталляции операционной системы.
Гаджеты
AOC представила 35-дюймовый AGON AG353UCG
AOC представила монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения и наследника монитора AG352UCG6.
Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» Виктория Короткова тайно вышла замуж
Петр заявил, что Короткова вышла замуж практически сразу после того, как завершился проект «Холостяк».
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Общество
Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине
Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.
Происшествия
Пираты похитили грузинских моряков у берегов Нигерии
Всего злоумышленники похитили 10 моряков, включая нескольких граждан Грузии.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Здоровье
Сельским врачам могут компенсировать оплату коммунальных услуг
В целях реализации задуманного депутаты подготовили законопроект, который позволяет компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг врачам, проживающим в сельской местности.
Происшествия