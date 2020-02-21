Политика

Подмосковье СегодняПодмосковье СегодняЗеленский назвал Украину Европой средневековья

Как подчеркнул Зеленский, инцидент в Новых Санжарах, где произошло столкновение силовиков с местными жителями, выступающими против размещения эвакуированных украинцев в своем городе, далеко не человеческий поступок. Всем тем украинцам, кто вернулся на Украину из Китая, президент пожелал здоровья.
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