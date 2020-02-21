Политика
Подмосковье СегодняЗеленский назвал Украину Европой средневековья
Как подчеркнул Зеленский, инцидент в Новых Санжарах, где произошло столкновение силовиков с местными жителями, выступающими против размещения эвакуированных украинцев в своем городе, далеко не человеческий поступок. Всем тем украинцам, кто вернулся на Украину из Китая, президент пожелал здоровья.
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Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
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Эксперты по безопасности из компании McAfee обнаружили простой способ обмануть «умную» систему распознавания знаков на старых версиях электромобилей Tesla.
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Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
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На КАД фура протаранила ряд автомобилей на встречке
Вечером 21 февраля на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и протаранил несколько автомобилей, сообщает «Мегаполис».
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22 февраля Церковь отметит Вселенскую родительскую субботу
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Черный ящик сбитого в Иране Боинга потребовал ремонта
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К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.
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Представили Volkswagen Caddy нового поколения
Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.
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Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
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Эксперты издания Military Watch пришли к выводу, что российский истребитель поколения 4++ Су-35 лучше американского F-15EX.
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Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
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В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса
В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения войны в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников.
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Спорт
Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей
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Похудевшая на 20 кг Скулкина опубликовала фото в леггинсах
Звезда Comedy Woman опубликовала в Инстаграме фото, на котором она позирует в облегающих леггинсах.
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
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Александр Петров показал не вошедшую в «Лед-2» сцену
Футбол
В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии
Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
Армия и оружие
Анатомия молчаливой жестокости
Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Энергетика
Нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом
Сегодня, 21 февраля, нефть дешевеет на фоне роста числа зараженных коронавирусом за пределами Китая: всего лишь за сутки их количество увеличилось на 102 человека, до 1251, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Хоккей
ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины
Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.