Экономика
РИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Читать в источнике
Оценить2192
Подробнее о событии
Показать все источники
Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной
Новая газетавчера в 09:26
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов
Комсомольская правда28 декабря в 01:47
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:21, Ашберн
Происшествия
В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина
Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Общество
В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название
Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками за сравнение с Водонаевой
Актер Иван Охлобыстин разместил на своей странице в соцсети новый пост после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, которая призвала россиянок «не рожать рабов».
Здоровье
Новые ФАПы в Забайкалье приняли первых пациентов
В свою очередь, по данным пресс-службы правительства региона, всего в 2019 году в Забайкалье на средства государственных программ и дальневосточной субсидии было открыто 40 фельдшерско-акушерских пунктов.
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Футбол
«Краснодар» досрочно вернул из аренды Егора Сорокина
"Краснодар" вернул в состав футбольного клуба 24-летнего защитника Егора Сорокина, который выступал за казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте "быков".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Армия и оружие
Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57
Для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Политика
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа
Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами
Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Происшествия
Стрельба и поножовщина: в США атакованы прихожане в церкви и синагоге
Злоумышленник открыл стрельбу в храме во время службы в Техасе. А в Нью-Йорке вооруженный ножом мужчина ворвался в дом раввина.
Экономика
Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»
Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Происшествия
В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов
В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
Политика
NYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили, сколько можно хранить салаты
В преддверии Нового года о сроках хранения различных салатов напомнили в Роспотребнадзоре.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Футбол