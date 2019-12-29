Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной

Новая газетавчера в 09:26

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС27 декабря в 11:48

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда28 декабря в 01:47

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском27 декабря в 12:40
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Происшествия

В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
ТАСС 01:54
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Известия вчера в 21:11
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Общество

В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
RT на русском 00:07
Происшествия

СК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

РБК вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками за сравнение с Водонаевой

Актер Иван Охлобыстин разместил на своей странице в соцсети новый пост после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, которая призвала россиянок «не рожать рабов».
Вечерняя Москва вчера в 20:36
Здоровье

Новые ФАПы в Забайкалье приняли первых пациентов

В свою очередь, по данным пресс-службы правительства региона, всего в 2019 году в Забайкалье на средства государственных программ и дальневосточной субсидии было открыто 40 фельдшерско-акушерских пунктов.
Интерфакс - Россия 01:46
Хоккей

Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России

Живая Кубань вчера в 00:54
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
Говорит Москва 28 декабря в 22:11
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Футбол

«Краснодар» досрочно вернул из аренды Егора Сорокина

"Краснодар" вернул в состав футбольного клуба 24-летнего защитника Егора Сорокина, который выступал за казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте "быков".
РИА Новости 01:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
Экспресс газета 01:48
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец вчера в 16:57
Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
Армия и оружие

Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57

Для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Известия вчера в 20:37
Происшествия

В три детских сада Хабаровска поступили сообщения о минировании

ТАСС вчера в 19:33
Политика

Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа

Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.
Красная весна 28 декабря в 00:25
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами

Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Росбалт вчера в 17:11
Происшествия

Стрельба и поножовщина: в США атакованы прихожане в церкви и синагоге

Злоумышленник открыл стрельбу в храме во время службы в Техасе. А в Нью-Йорке вооруженный ножом мужчина ворвался в дом раввина.
Вести.Ru 01:08
Экономика

Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»

Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
РБК 27 декабря в 11:05
Спорт

Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

Чемпионат вчера в 07:47
Происшествия

В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
REGNUM 00:02
Политика

NYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.
REGNUM 01:28
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили, сколько можно хранить салаты

В преддверии Нового года о сроках хранения различных салатов напомнили в Роспотребнадзоре.
REGNUM 00:51
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Коммерсантъ 02:09
Футбол

Эрлинг Холанд перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию»

РИА Новости вчера в 10:30
Происшествия

Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Москва 24 02:09
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