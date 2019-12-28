Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59

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Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:49, Ашберн
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