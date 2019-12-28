Хоккей Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.

Общество Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.

Происшествия Пострадавшие из-за прорыва дамб под Красноярском получили выплаты Семьям погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате прорыва дамб на золотодобывающем прииске в Красноярском крае выплачено 22,5 млн рублей из регионального резервного фонда.

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Общество В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.

Политика Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.

Политика В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий контроль за производством и оборотом медицинского спирта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.