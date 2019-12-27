Экономика
Газета.RuЗеленский назвал большой победой выплату Газпромом $2,9 млрд Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража большая победа для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной
Новая газетавчера в 09:26
«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов
Комсомольская правда28 декабря в 01:47
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