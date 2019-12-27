Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража большая победа для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.

Политика Захарова объяснила вызов посла России в МИД Польши По словам Захаровой, вызов российского посла в МИД Польши является дипломатической рутиной, но вызывает вопрос то, какие цели преследует польская сторона.

Политика Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Общество В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.

Футбол Антоном Зиньковским заинтересовался «Краснодар» ФК «Краснодар» заинтересовался 23-летним полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

Происшествия Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе в Астрахани Обрушение пола в подвале произошло в кафе "Мечта" в Трусовском районе Астрахани, госпитализированы четыре человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

Общество В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.

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