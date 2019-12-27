Экономика

Газета.RuГазета.RuЗеленский назвал большой победой выплату Газпромом $2,9 млрд Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража большая победа для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Вентиль благоразумия. Почему «Газпром» пошел на уступки в газовом споре с Украиной

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RT на русском27 декабря в 12:40

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

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РБК27 декабря в 15:23

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Интерфакс27 декабря в 11:46

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда28 декабря в 01:47
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По словам Захаровой, вызов российского посла в МИД Польши является дипломатической рутиной, но вызывает вопрос то, какие цели преследует польская сторона.
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В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

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В связи с переходом 19-летнего нападающего "шмели" могут лишиться испанца Пако Алькасере, так как тот не хочет садиться на скамейку запасных из-за норвежца.
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Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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В Москве грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

На юго-востоке Москвы «КамАз» сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области.
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Павел Мамаев рассказал, какими для него стали два месяца в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, почему клуб принял его после расторжения контракта с «Краснодаром» из-за отбывания срока в колонии.
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Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

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