Экономика
Lenta.ru«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
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Спорт
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Общество
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
Шоу-бизнес
Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»
По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Происшествия
Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Казахстане
Кадры с пассажирским самолетом Bek Air, упавшим после вылета из Алма-Аты, опубликованы на YouTube-канале издания Zakon.kz.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Хоккей
«Рейнджерс» — «Каролина»: Панарин набрал 46-е очко в сезоне
После 2-го период, хозяева выигрывают со счётом 4:1. После быстрой контратаки на 8-й минуте 2-го периода в исполнении нападающего «Рейнджерс» Филипа Хитила и элегантной остановки перед вратарём «Каролины», Панарин получил от него передачу на пятаке и добил шайбу в ворота со 2-й попытки.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Шоу-бизнес
Ани Лорак появилась в просвечивающем платье без бюстгальтера
Ани Лорак появилась в просвечивающем платье без бюстгальтера Наряд звезды на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" вызвал восторг.
Политика
Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений
США, выходя из соглашений, минимизируют правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке.
Биатлон
Владимирец Алексей Слепов стал первым в спринте на «Ижевской винтовке»
Алексей Слепов пришел первым в мужской гонке на 10 км, повторив свой прошлогодний успех.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору косметики и парфюмерии
Перед приобретением товара в ненарушенной упаковке продавец должен предложить покупателю проверить содержимое и исправность, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Фигурное катание
Косторная побила свой мировой рекорд в короткой программе на ЧР
Фигуристка Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России.
Экономика
Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши
Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Армия и оружие
Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России
В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.