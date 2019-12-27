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Хоккей «Рейнджерс» — «Каролина»: Панарин набрал 46-е очко в сезоне После 2-го период, хозяева выигрывают со счётом 4:1. После быстрой контратаки на 8-й минуте 2-го периода в исполнении нападающего «Рейнджерс» Филипа Хитила и элегантной остановки перед вратарём «Каролины», Панарин получил от него передачу на пятаке и добил шайбу в ворота со 2-й попытки.

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