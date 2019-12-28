Экономика
РИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфаксвчера в 11:46
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Происшествия
Число погибших при крушении самолета в Казахстане выросло до 14
Кино
Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»
Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
Фигурное катание
Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Здоровье
Минздрав призвал сахалинцев не злоупотреблять спиртным на новогодних каникулах
В целях профилактики чрезмерного употребления алкоголя министерство здравоохранения Сахалинской области организовало рассылку голосовых сообщений жителям региона, в которых напоминает о возможных рисках и возможности обращения за медицинской помощью.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Спорт
Юсков: возможно, ЧМ-2020 будет последним для меня под нашим флагом
Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков рассказал, что хотел бы выступить на февральском чемпионате мира по отдельным дистанциям в Солт-Лейк-Сити (США), так как, возможно, он станет последним в карьере, на котором конькобежец выступит под российским флагом.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Экономика
США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось
Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты
Несколько дней назад 48-летняя Лера Кудрявцева перенесла экстренную операцию. Телеведущей пришлось удалить грудные импланты.
Политика
Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене
Делегации России и Украины продолжают в Вене начатые в четверг переговоры по соглашению о транзите газа в Европу.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Происшествия
Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали
Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
Экономика
Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»
Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в совершении теракта 22 февраля 2015 года у местного Дворца спорта к пожизненному заключению.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Хоккей
Овечкин отказался от участия в матче звезд НХЛ
Гаджеты
Дизайн iPad Pro 2020 полностью раскрыт
Apple представит две модели iPad Pro: c 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеями.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, есть предложения из Европы
Форвард "Краснодара" Ари заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Бразилию, где к нему проявляет интерес футбольный клуб "Форталеза".
Политика