Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 15:23

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русскомвчера в 12:40
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Происшествия

Число погибших при крушении самолета в Казахстане выросло до 14

Коммерсантъ 26 декабря в 23:32
Кино

Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»

Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
Московский Комсомолец 03:18
Фигурное катание

Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы

РИА Новости 02:17
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году.
RT на русском 04:41
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM 26 декабря в 23:54
Здоровье

Минздрав призвал сахалинцев не злоупотреблять спиртным на новогодних каникулах

В целях профилактики чрезмерного употребления алкоголя министерство здравоохранения Сахалинской области организовало рассылку голосовых сообщений жителям региона, в которых напоминает о возможных рисках и возможности обращения за медицинской помощью.
Сахалин.Инфо вчера в 23:41
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Спорт

Юсков: возможно, ЧМ-2020 будет последним для меня под нашим флагом

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков рассказал, что хотел бы выступить на февральском чемпионате мира по отдельным дистанциям в Солт-Лейк-Сити (США), так как, возможно, он станет последним в карьере, на котором конькобежец выступит под российским флагом.
РИА Новости 03:19
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Экономика

США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось

Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

Пенсионера ранили ножом в московском метро

На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Lenta.ru 05:08
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости вчера в 17:03
Общество

Оставшиеся дома в Рабочем поселке в Тулуне начнут расселять в январе

РИА Новости 01:16
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

Несколько дней назад 48-летняя Лера Кудрявцева перенесла экстренную операцию. Телеведущей пришлось удалить грудные импланты.
StarHit.ru 04:00
Политика

Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

Делегации России и Украины продолжают в Вене начатые в четверг переговоры по соглашению о транзите газа в Европу.
ТАСС 04:45
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Происшествия

Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали

Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Интерфакс 02:53
Футбол

Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»

Нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
РИА Новости 03:13
Экономика

Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»

Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
РБК вчера в 11:05
Происшествия

Самолет с 200 пассажирами аварийно садится в Екатеринбурге

РЕН ТВ 05:56
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в совершении теракта 22 февраля 2015 года у местного Дворца спорта к пожизненному заключению.
Lenta.ru 04:59
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Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

РИА Новости 04:14
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Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты вчера в 16:13
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Овечкин отказался от участия в матче звезд НХЛ

Lenta.ru 00:37
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Дизайн iPad Pro 2020 полностью раскрыт

Apple представит две модели iPad Pro: c 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеями.
MobiDevices вчера в 10:04
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Футбол

Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, есть предложения из Европы

Форвард "Краснодара" Ари заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Бразилию, где к нему проявляет интерес футбольный клуб "Форталеза".
РИА Новости 03:27
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Телеканал 360° вчера в 12:55
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