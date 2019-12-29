Позднее в украинской компании подтвердили получение средств. Зеленский назвал действие "Газпрома" "еще одной победой", которая, по его словам, имеет большое значение для страны. Он отметил, что деньги уже поступили на украинские счета.

Фигурное катание Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своём ледовом шоу Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух поздравил с дебютом в его ледовом шоу «Волшебник из страны Оз» двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву.

Политика Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.

Космос Гигантская звезда может вскоре взорваться Ученые предполагают, что расположенная от нас на расстоянии 613-881 световых лет звезда начала коллапсировать и скоро вспыхнет как сверхновая.

Экономика Россиян могут обязать вносить процент с МРОТ для пенсии Минфин намерен обязать россиян платить взнос в размере 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в систему гарантированного пенсионного продукта (ГПП).

Здоровье 86 медицинских учреждений обновят в Ульяновской области Со слов министра здравоохранения Сергея Панченко, до 2024 года планируется поставить в медицинские организации 21 эндоскопическую установку, бронхоскопы, гастроскопы, колоноскопы, 132 аппарата для функциональной диагностики.

Авто Компания BMW откажется от супердизеля Компания BMW решила отказаться от флагманского дизельного двигателя B57D30S0 объёмом три литра и мощностью 400 л.с. (760 Нм крутящего момента).

Общество Большинство южнокорейцев назвали свою страну «адом» Большинство граждан Южной Кореи хотят уехать из своей страны, называя ее «адом», сообщает местное издание The Hankyoreh («Корейская нация») со ссылкой на результаты социологического исследования.

Происшествия На пляже в Майами нашли тело российского пилота На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

Происшествия В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами В Тульской области автобус с пассажирами упал в кювет и перевернулся. Дорожный инцидент произошел трассе Тула – Новомосковск.