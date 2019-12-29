Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Позднее в украинской компании подтвердили получение средств. Зеленский назвал действие "Газпрома" "еще одной победой", которая, по его словам, имеет большое значение для страны. Он отметил, что деньги уже поступили на украинские счета.
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«Газпром» в срок выполнил решение арбитража Стокгольма

Вести.Ru27 декабря в 16:50

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда28 декабря в 01:47

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Еще одна победа: Зеленский отреагировал на выплаты «Газпрома»

РЕН ТВ27 декабря в 17:51

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru28 декабря в 01:59

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

"Сколько "распиливают" прямо сейчас?": Довольному выплатой "Газпрома" Зеленскому поставили нескромный вопрос

Царьград27 декабря в 16:10
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Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
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