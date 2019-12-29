Позднее в украинской компании подтвердили получение средств. Зеленский назвал действие "Газпрома" "еще одной победой", которая, по его словам, имеет большое значение для страны. Он отметил, что деньги уже поступили на украинские счета.

Политика Байден объяснил свое нежелание давать показания по импичменту Трампа Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что не хочет давать показания в рамках импичмента действующего главы государства Дональда Трампа потому, что у Республиканской партии нет на это законных оснований, передает РИА Новости.

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Происшествия Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.

Общество Умер главный конструктор Ту-160 «Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», — рассказал источник. Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года.

Армия и оружие В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.

Политика Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".

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