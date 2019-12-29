Экономика
РИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Позднее в украинской компании подтвердили получение средств. Зеленский назвал действие "Газпрома" "еще одной победой", которая, по его словам, имеет большое значение для страны. Он отметил, что деньги уже поступили на украинские счета.
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Chelny-biz.ru28 декабря в 00:34
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