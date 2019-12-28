Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Читать в источнике
Комментировать1503

Подробнее о событии

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правдавчера в 01:47

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС27 декабря в 11:48

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ruвчера в 01:59

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском27 декабря в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

REGNUM вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Газета.Ru 26 декабря в 07:12
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru вчера в 14:09
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM вчера в 21:16
Общество

В Москве началось прощание с Галиной Волчек

В Москве началось прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Коммерсантъ 01:29
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутом победил Джексона на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
РИА Новости 00:45
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В групповых чатах новой бета-версии мессенджера нашлась функция, с помощью которой сообщения в групповых чатах могут автоматически исчезать через какое-то время.
News.ru 27 декабря в 10:15
Музыка

Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров

Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Российская газета вчера в 05:48
Политика

Пассажиры первого поезда в Крым попали в базу «Миротворец»

РБК вчера в 23:36
Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки самозанятых граждан

Президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, приравнивающий в части поддержки самозанятых граждан, участвующих в госзакупках, к малым и средним предпринимателям (МСП), закон опубликован на официальном портале правовой информации.
REGNUM вчера в 18:02
Происшествия

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета под Алма-Атой

Известия вчера в 03:34
Хоккей

«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»

"Каролина" прервала серию из трех поражений подряд в регулярном чемпионате НХЛ, победив на своей площадке "Вашингтон".
РИА Новости вчера в 23:26
Происшествия

В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей

В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Газета.Ru 00:01
Политика

В Крыму назвали наглостью разведывательный полет беспилотника США

В Крыму полет американского беспилотника над границами полуострова назвали наглость.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество

Биотехнолог рассказала, какую рыбу нельзя покупать на Новый год

ФедералПресс вчера в 21:26
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости вчера в 08:08
Происшествия

Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Lenta.ru 01:42
Наука

Американский ученый рассказал о пользе эпизодических голодовок

Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.
ТАСС Наука 26 декабря в 06:46
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Футбол

Игрок «Зенита» вошёл в топ-100 лучших футболистов десятилетия

Авторитетный портал Givemesport составил рейтинг 100 лучших футболистов за последние 10 лет.
78.ru 00:12
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России второй раз подряд

Анна Щербакова одержала победу и стала двукратной чемпионкой России, Алена Косторная — вторая, Александра Трусова — третья.
БИЗНЕС Online вчера в 11:25
Кино

Фёдор Бондарчук о фильме «Вторжение»: Актёрам пришлось несладко

1 января на экраны выходит фантастический фильм "Вторжение", действие которого разворачивается через три года после падения инопланетного корабля на Чертаново (о чём в 2017 году сняли "Притяжение").
Газета Metro 27 декабря в 03:46
Кино

Актер из сериала «Игра престолов» умер в 30 лет

Американский актер Эндрю Данбар скончался в своем доме в Белфасте (Северная Ирландия) в канун Рождества, 24 декабря.
Вечерняя Москва 27 декабря в 23:39
Армия и оружие

Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу

«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
REGNUM 27 декабря в 07:03
Авто

Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial

Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
Актуальные Новости вчера в 08:01
Политика

В МИД РФ появится новый департамент

Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.
Интерфакс вчера в 09:44
Футбол

Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»

Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
РИА Новости вчера в 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное