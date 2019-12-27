Экономика
РИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфаксвчера в 11:46
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Общество
Президент Южной Осетии помиловал грузинского врача
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял решение помиловать грузинского врача Важу Гаприндашвили, осужденного за незаконное пересечение грузино-осетинской границы, и передать его грузинской стороне.
Политика
ФРГ бьет рекорды по поставкам оружия
C января до середины декабря текущего года правительство ФРГ одобрило поставки за рубеж вооружений почти на 8 миллиардов евро, что на 65 процентов больше по сравнению с 2018 годом, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на министерство экономики и энергетики Германии.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Коламбус», у Овечкина и Кузнецова по передаче
Форварды Вашингтона Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились по результативной передаче.
Происшествия
Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо превысило 90 человек, заявил член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.
Происшествия
Mercedes сбил двух женщин на остановке в центре Петербурга
В центре Петербурга утром Mercedes въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли две женщины, и сбил их.
Общество
Кардиолог из Нью-Йорка подал иск на Apple за использованную технологию
Кардиолог из Университета Нью-Йорка подал в суд на компанию Apple, утверждая, что она использует в Apple Watch его технологию.
Происшествия
Появилось видео с саратовским полицейским перед его гибелью
Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников полицейского Михаила Гадеева.
Общество
В парк «Зарядье» в Москве завезли искусственный снег
Искусственный снег завезли в московский парк «Зарядье». Об этом 27 декабря сообщает телеканал «360».
Космос
Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске
Огневые испытания частного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Армия и оружие
СМИ сообщили об эвакуации российских военных на вертолёте после драки с американскими наёмниками
СМИ заявили об экстренной эвакуации российских военных после драки с американскими наёмниками.
Армия и оружие
В Индии сняли с вооружения истребители МиГ-27
МиГ-27 поступил на вооружение индийских ВВС в 1981 году и стал основным истребителем-бомбардировщиком.
Музыка
Журнал People назвал 10 лучших альбомов 2019 года
Американский журнал People выбрал лучшие альбомы уходящего года по версии редакции.
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Политика
Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»
Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Армия и оружие
Корабль с «Калибрами» приняли в состав Черноморского флота России
Малый ракетный корабль "Ингушетия" приняли в состав Черноморского флота России в субботу. На корабле подняли Андреевский флаг.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Музыка
Новый клип группы «Кино» на песню «Троллейбус» был выложен в Сеть
Новый музыкальный клип на песню «Троллейбус» был опубликован участниками группы «Кино» на их официальном YouTube-канале.