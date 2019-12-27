Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48

Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов

Lenta.ruвчера в 12:54
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Общество

Президент Южной Осетии помиловал грузинского врача

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял решение помиловать грузинского врача Важу Гаприндашвили, осужденного за незаконное пересечение грузино-осетинской границы, и передать его грузинской стороне.
Евразия Daily 04:10
Политика

ФРГ бьет рекорды по поставкам оружия

C января до середины декабря текущего года правительство ФРГ одобрило поставки за рубеж вооружений почти на 8 миллиардов евро, что на 65 процентов больше по сравнению с 2018 годом, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на министерство экономики и энергетики Германии.
Российская газета 03:49
Киберспорт

Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Игромания.ру 26 декабря в 13:55
Общество

Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Известия вчера в 15:30
Хоккей

«Вашингтон» победил «Коламбус», у Овечкина и Кузнецова по передаче

Форварды Вашингтона Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились по результативной передаче.
Советский спорт 00:50
Происшествия

Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо превысило 90 человек, заявил член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.
РИА Новости 02:49
Происшествия

Mercedes сбил двух женщин на остановке в центре Петербурга

В центре Петербурга утром Mercedes въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли две женщины, и сбил их.
Российская газета 04:20
Футбол

Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

REGNUM 04:23
Общество

Кардиолог из Нью-Йорка подал иск на Apple за использованную технологию

Кардиолог из Университета Нью-Йорка подал в суд на компанию Apple, утверждая, что она использует в Apple Watch его технологию.
Известия вчера в 23:34
Происшествия

Появилось видео с саратовским полицейским перед его гибелью

Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников полицейского Михаила Гадеева.
ФАН 02:01
Общество

В парк «Зарядье» в Москве завезли искусственный снег

Искусственный снег завезли в московский парк «Зарядье». Об этом 27 декабря сообщает телеканал «360».
Известия вчера в 13:10
Космос

Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске

Огневые испытания частного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин.
Sibnet Новости 24 декабря в 22:18
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Армия и оружие

Raytheon создаст для Пентагона новейшие ракеты средней дальности

Профиль 03:23
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel

Peterburg2.ru вчера в 12:13
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости вчера в 04:11
Армия и оружие

СМИ сообщили об эвакуации российских военных на вертолёте после драки с американскими наёмниками

СМИ заявили об экстренной эвакуации российских военных после драки с американскими наёмниками.
Avia.pro 02:39
Армия и оружие

В Индии сняли с вооружения истребители МиГ-27

МиГ-27 поступил на вооружение индийских ВВС в 1981 году и стал основным истребителем-бомбардировщиком.
ГЛАС.RU вчера в 05:21
Музыка

Журнал People назвал 10 лучших альбомов 2019 года

Американский журнал People выбрал лучшие альбомы уходящего года по версии редакции.
Life.ru 03:57
Шоу-бизнес

Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика

Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»

Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
NewInform 01:57
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости вчера в 17:03
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Армия и оружие

Корабль с «Калибрами» приняли в состав Черноморского флота России

Малый ракетный корабль "Ингушетия" приняли в состав Черноморского флота России в субботу. На корабле подняли Андреевский флаг.
РЕН ТВ 03:11
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 26 декабря в 02:00
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Музыка

Новый клип группы «Кино» на песню «Троллейбус» был выложен в Сеть

Новый музыкальный клип на песню «Троллейбус» был опубликован участниками группы «Кино» на их официальном YouTube-канале.
iReactor вчера в 14:20
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