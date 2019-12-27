Экономика
РИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфаксвчера в 11:46
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Общество
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Общество
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
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Здоровье
В Висимо-Уткинске за 4,5 млн рублей построили новый медицинский пункт
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» готовится к экстренной посадке
Самолет вылетел из аэропорта "Кольцово" в Симферополь с часовой задержкой в 14:10 по местному времени.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Политика
Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Происшествия
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В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
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Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
Происшествия
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Мужчина замёрз насмерть, не сумев выбраться из форточки в городе Воркуте.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
Общество
Во время ремонта из штаб-квартиры MI6 пропали секретные документы
В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли секретные планы здания с описанием всех систем его безопасности.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Политика
Россия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене
Напомним, 20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет.
Армия и оружие
Оснащенный «Калибрами» корабль «Ингушетия» приняли в Черноморский флот
Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре в Пермском крае
В деревне Сидорята Пермского края произошло возгорание деревянного четырехквартирного дома, в результате чего погибли трое детей и их мать.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Общество
УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»
Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Общество
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Армия и оружие
Раскрыты характеристики российской атомной подлодки пятого поколения
Российские разработчики представили макет перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, разработка которой ведется в рамках проекта 545 «Лайка-ВМФ».
Спорт
Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»
Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Авто
Следующий Kia Sorento получит интерьер в стиле новой Optima
В распоряжении издания KoreanCarBlog оказались шпионские фотографии интерьера кроссовера Sorento следующего поколения, который дебютирует в 2020 году.
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.