Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59

Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов

Lenta.ruвчера в 12:54

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48
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Общество

Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге

Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском 07:17
Общество

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
РБК вчера в 20:51
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Здоровье

В Висимо-Уткинске за 4,5 млн рублей построили новый медицинский пункт

Все новости (Нижний Тагил) 04:28
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» готовится к экстренной посадке

Самолет вылетел из аэропорта "Кольцово" в Симферополь с часовой задержкой в 14:10 по местному времени.
Вести.Ru 06:58
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
РБК 03:38
Политика

Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Piter.tv 06:31
Происшествия

Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Коммерсантъ 03:09
Биатлон

Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

РИА Новости 06:15
Происшествия

Мужчина в Воркуте погиб, не сумев выбраться из форточки

Мужчина замёрз насмерть, не сумев выбраться из форточки в городе Воркуте.
REGNUM 06:24
Фигурное катание

Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
RT на русском 06:24
Общество

Во время ремонта из штаб-квартиры MI6 пропали секретные документы

В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли секретные планы здания с описанием всех систем его безопасности.
BFM.ru 06:52
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Политика

Россия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене

Напомним, 20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет.
Коммерсантъ 07:00
Армия и оружие

Оснащенный «Калибрами» корабль «Ингушетия» приняли в Черноморский флот

Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.
Комсомольская правда 03:52
Происшествия

Мать и трое детей погибли при пожаре в Пермском крае

В деревне Сидорята Пермского края произошло возгорание деревянного четырехквартирного дома, в результате чего погибли трое детей и их мать.
РБК 05:08
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
Общество

УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»

Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
Автоновости дня 26 декабря в 08:19
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
РИА Новости 26 декабря в 23:05
Общество

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

РИА Новости 05:38
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Коммерсантъ 05:38
Спорт

Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
RT на русском вчера в 12:56
Армия и оружие

Раскрыты характеристики российской атомной подлодки пятого поколения

Российские разработчики представили макет перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, разработка которой ведется в рамках проекта 545 «Лайка-ВМФ».
N+1 вчера в 08:35
Спорт

Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»

Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
РИА Новости вчера в 16:15
Экономика

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 11:53
Авто

Следующий Kia Sorento получит интерьер в стиле новой Optima

В распоряжении издания KoreanCarBlog оказались шпионские фотографии интерьера кроссовера Sorento следующего поколения, который дебютирует в 2020 году.
AutoNews вчера в 10:48
Происшествия

Пенсионера ранили ножом в московском метро

На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Lenta.ru 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
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