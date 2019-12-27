Экономика
ТАСС«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда
"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома". Он указал, что выплата состоялась в срок, предусмотренный протоколом по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря.
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфаксвчера в 11:46
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