Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русскомвчера в 12:40

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Армия и оружие

В Индии сняли с вооружения истребители МиГ-27

МиГ-27 поступил на вооружение индийских ВВС в 1981 году и стал основным истребителем-бомбардировщиком.
ГЛАС.RU вчера в 05:21
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Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
StarHit.ru 02:00
Шоу-бизнес

Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о почетной натурализации американского актера Тома Хэнкса.
РБК 01:11
Футбол

Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

REGNUM 04:23
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 01:36
Футбол

«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»

Sportbox.RU вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 22:00
Общество

В московский парк «Зарядье» завезли снег

Администрация столичного парка "Зарядье" сообщила о приготовленном для москвичей и гостей города подарке: перед Новым годом на территорию завезли снег.
Московский Комсомолец 03:41
Происшествия

В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей

Отмечается, что среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.
РИА Новости 03:46
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Lenta.ru 04:12
Авто

Toyota подготовила новый компактный кроссовер

Знаменитая японская фирма заявила о создании нового компактного кроссовера.
UsedCars.ru вчера в 08:55
Армия и оружие

Корабль с «Калибрами» приняли в состав Черноморского флота России

Малый ракетный корабль "Ингушетия" приняли в состав Черноморского флота России в субботу. На корабле подняли Андреевский флаг.
РЕН ТВ 03:11
Футбол

Байрамян признан лучшим игроком «Ростова» в ноябре-декабре

Полузащитник Ростова Хорен Байрамян признан болельщиками лучшим игроком команды в ноябре-декабре, сообщает официальный твиттер клуба.
Советский спорт 03:47
Общество

Лебедев призвал А. Емельяненко удалить послание Фёдору в «Инстаграме»

В послании Александр посоветовал Фёдору забыть о нём и намекнул, что вся семья его не поддерживает.
Чемпионат 02:38
Политика

WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам

Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 17:07
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
РБК 03:38
Кино

Умерла актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон

Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой Глобус".
РИА Новости 02:33
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета вчера в 13:51
Хоккей

Сборная России по хоккею стартовала с поражения на МЧМ-2020

Сборная России играла с Чехией в рамках 1-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
NewInform 26 декабря в 13:19
Политика

Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент России Владимир Путин никого не наказывает, однако и не забывает о проступках, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:19
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Президент России Владимир Путин попал в список «50 людей десятилетия» по версии британской газеты Financial Times.
News.ru вчера в 14:20
Происшествия

Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек.
Газета.Ru 02:58
Армия и оружие

СМИ сообщили об эвакуации российских военных на вертолёте после драки с американскими наёмниками

СМИ заявили об экстренной эвакуации российских военных после драки с американскими наёмниками.
Avia.pro 02:39
Политика

В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.
Мой Брянск вчера в 07:48
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INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
CNews 26 декабря в 06:37
Театры

Волгоградский НЭТ открывает новую страницу своей истории

Приглашение журналистов на открытый откровенный разговор связано не столько с уже ушедшими в прошлое событиями, происходившими с НЭТом после ухода из жизни основателя театра, сколько с желанием нового административного и художественного руководства рассказать о последних позитивных переменах в жизни творческого коллектива и намеченных путях дальнейшего развития популярного в городе театра.
Волгоградская правда вчера в 09:11
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
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