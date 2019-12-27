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РИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Интерфакс27 декабря в 11:46
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