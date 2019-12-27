Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правдавчера в 01:47

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ruвчера в 01:59

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ведомости27 декабря в 13:12

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС27 декабря в 11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48
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Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

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Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг — из-за нее данные оказались доступны для скачивания.
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Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

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Обмен происходит по формуле «всех на всех». Власти ДНР и ЛНР обещали передать Киеву соответственно 55 и 30 человек.
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Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
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Общество

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
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Тур де Ски. Российские лыжники остались без подиума в спринте

В Швейцарии завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин в рамках многодневки "Тур де Ски".
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Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
REGNUM 00:56
Общество

В столичном регионе предсказали самую холодную декабрьскую ночь

Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной в декабре в Москве и Подмосковье.
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В Свердловской области пропали двое туристов

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Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
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Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин

Бывший ведущий программы Top Gear Джеймс Мэй противопоставил японские автомобили Toyota и российские LADA и «ЗИЛы».
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Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
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Культура

Умер народный артист России Константин Юченков

Умер народный артист России Константин Юченков, сообщили в Тверском академическом театре драмы.
РИА Новости 06:40
Авто

Toyota подготовила новый компактный кроссовер

Знаменитая японская фирма заявила о создании нового компактного кроссовера.
UsedCars.ru 27 декабря в 08:55
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нападении у синагоги под Нью-Йорком

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении нападения с ножом неподалеку от здания синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк), в результате которого пострадали пять человек.
ТАСС 01:56
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Теряем людей: в Алтайском крае растет естественная убыль населения

На 1 января 2019 года численность населения Алтайского края составляла 2 332 813 человек.
ПолитСиб.Ру вчера в 02:58
Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
РБК 27 декабря в 09:01
Политика

Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина

Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Вести.Ru 07:53
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Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек

«Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».
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Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о поведении некоторых игроков российской команды, которые не сдерживают себя при общении в микст-зоне после матчей.
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Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров

Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
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«Ювентус» и «Наполи» ведут переговоры об обмене защитниками

«Ювентус» и «Наполи» могут произвести обмен футболистами из оборонительной линии в предстоящее зимнее трансферное окно.
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Происшествия

У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
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Иран подписал с РФ и КНР меморандумы о взаимопонимании в области обороны на море

Тегеран подписал с Москвой и Пекином меморандумы о взаимопонимании в области обороны на море.
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Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

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Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
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Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО

Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
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