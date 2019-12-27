Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

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Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов

Lenta.ruвчера в 12:54

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 15:23
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
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