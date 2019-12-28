Происшествия Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.

Общество В Москве началось прощание с Волчек Прощание с художественным руководителем «Современника» народной артисткой СССР Галиной Волчек началось в театре на Чистопрудном бульваре в Москве.

Политика ЛНР и ДНР доставили пленных к месту обмена Напомним, вопрос обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными народными республиками Донбасса (ЛНР и ДНР) сдвинулся с мертвой точки после саммита в «нормандском формате», прошедшем в Париже 9 декабря.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.

Происшествия В Воркуте мужчина застрял в форточке и насмерть замерз В полицию Воркуты 23 декабря поступило сообщение о застрявшем в форточке мужчине на первом этаже дома по улице Дмитрова.

Происшествия На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 41 Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Происшествия Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.

Политика Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.

Шоу-бизнес Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.

Общество В Киеве активисты заблокировали СИЗО с экс-сотрудниками «Беркута» Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.

Армия и оружие Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).

Политика Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.