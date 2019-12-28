Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ruвчера в 01:59

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правдавчера в 01:47

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС27 декабря в 11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском27 декабря в 12:40
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На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 41

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
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