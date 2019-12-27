Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59

Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов

Lenta.ruвчера в 12:54

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

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Самолет «Уральских авиалиний» готовится к экстренной посадке

Самолет вылетел из аэропорта "Кольцово" в Симферополь с часовой задержкой в 14:10 по местному времени.
Вести.Ru 06:58
Экономика

Глава Хакасии планирует вывести экономику республики из тени

Напомним, 11 декабря депутаты Верховного Совета Хакасии приняли в окончательном чтении бюджет на 2020 год.
Шанс (г. Абакан) 01:15
Армия и оружие

Американский беспилотник провёл разведку у границ Крыма

Стратегический беспилотник США провёл разведку у границ Крымского полуострова.
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Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Армия и оружие

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Умер 30-летний актер из «Игры престолов» Эндрю Данбар

В Северной Ирландии скончался актер Эндрю Данбар, сыгравший несколько ролей в сериале «Игра престолов», сообщает Daily Mail.
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри ответили отказом на просьбу королевы

О своих планах провести Рождество вне семьи принц Гарри и Меган Маркл объявили еще за неделю до этого праздника.
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Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

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Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста вчера в 12:44
Футбол

ФК «Ростов» присвоен статус «Футбольной академии высшей категории»

Академии футбольного клуба «Ростов» наряду с еще шестью клубами («Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Крылья Советов», «Краснодар», «Чертаново») присвоен статус «Футбольной академии высшей категории».
ФК Ростов 05:54
Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 26 декабря в 15:05
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Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Происшествия

В Подмосковье в ходе сдачи норм ГТО скончалась школьница

Сдача норм ГТО по плаванию среди школьников в Воскресенске обернулась трагедией, сообщает «Подмосковье сегодня».
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии

Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
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Общество

Лебедев призывает А. Емельяненко удалить пост в адрес Фёдора

Денис Лебедев, являющийся экс-чемпионом мира по боксу, отреагировал на скандал, который разразился между братьями Александром и Фёдором Емельяненко.
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Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России в парном катании

На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования пар. Красноярск Чемпионат России Пары Произвольная программа 1.
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На российское ТВ попал еще один украинский сериал

На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
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В автобусную остановку в Волгоградской области врезался автомобиль

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Россия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене

Напомним, 20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет.
Коммерсантъ 07:00
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Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России

Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Телеканал 360° вчера в 00:50
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

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Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК 26 декабря в 19:39
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

Мужчина в Воркуте погиб, не сумев выбраться из форточки

Мужчина замёрз насмерть, не сумев выбраться из форточки в городе Воркуте.
REGNUM 06:24
Происшествия

В центре Петербурга Mercedes врезался в остановку

Автомобиль врезался в остановку на Миллионной улице в центре Петербурга.
ТАСС 03:46
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
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Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца

25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста.
Газета.Ru 07:22
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