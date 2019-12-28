Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Политика Пушков: слова Путина задели поляков за живое Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Авто Кроссовер Lifan X70 вернули в Россию Напомним, что ранее редакция Daily-Motor.Ru сообщала о том, что первая партия Lifan X70, собранных для РФ в КНР, отправилась на экспорт 6 декабря.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Происшествия 2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.

Общество Закончились субсидии на авиабилеты для перелетов с Дальнего Востока Продажи льготных билетов может быть продолжена, если появятся дополнительные средства на программу субсидируемых перевозок, воспользоваться которой могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Общество Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.