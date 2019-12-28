Экономика

РБКРБК«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

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RT на русскомвчера в 12:40
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:20, Ашберн
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Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».
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