Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правдавчера в 01:47

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС27 декабря в 11:48

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ruвчера в 01:59

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русском27 декабря в 12:40
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Полиция задержала подозреваемого в нападении у синагоги под Нью-Йорком

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РИА Новости вчера в 08:56
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В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
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В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
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Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

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Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
РБК вчера в 15:54
Авто

В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson

Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
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Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
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При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 41

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
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Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
RT на русском вчера в 09:58
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Джуканович подписал закон, вызвавший массовые протесты в Черногории

По информации телеканала RTCG, глава государства подписал закон о свободе вероисповедания, вызвавший массовые протесты в стране.
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Военные поставили первый комплекс «Авангард» на боевое дежурство

На боевое дежурство поставлен первый ракетный полк, вооруженный новейшим стратегическим комплексом с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард".
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Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

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Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене

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Врачи предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья

Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
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Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

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