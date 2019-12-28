Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Технологии Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation Патент содержит любопытные идеи для нового контроллера (пусть они могут и никогда не воплотиться), которые включают две новые кнопки.

Политика Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.

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Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

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Общество Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор Президент РФ Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, которым также запрещается сжигание необработанного мусора, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Журналистов не допустят на место проведения обмена в Донбассе Обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который запланирован 29 декабря на контрольном пункте "Майорское" в районе Горловки, пройдет без участия журналистов.