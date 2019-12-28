Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правда01:47

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфаксвчера в 11:46

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 15:23

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАССвчера в 11:48

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ru01:59

Джабаров оценил выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

RT на русскомвчера в 12:40
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
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Боец ММА Федор Емельяненко сразится с американцем Куинтоном Джексоном

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Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
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Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

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«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом

«Манчестер Юнайтед» готов ждать до конца сезона, чтобы подписать датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.
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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
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Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
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Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России

Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Известия 10:42
Технологии

Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation

Патент содержит любопытные идеи для нового контроллера (пусть они могут и никогда не воплотиться), которые включают две новые кнопки.
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Политика

Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
RT на русском 17:33
Авто

Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в РФ

Более 1,5 млн автомобилей, оснащенных опасными для жизни подушками безопасности, до сих пор ездят по дорогам России.
Автоновости дня 26 декабря в 20:56
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Орнелла Мути начала учить русский язык

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что в надежде получить гражданство Российской Федерации начала учить русский язык.
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Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
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В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера

Полицейские задержали подозреваемого в ранении ножом пенсионера на станции московского метро "Шаболовская".
ТАСС 12:49
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«Газпром» заберет у целой российской области газопроводы за долги

«Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ.
Lenta.ru 09:49
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Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
RuNews24.ru вчера в 15:18
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Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии

Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
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Общество

Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, которым также запрещается сжигание необработанного мусора, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12:04
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Журналистов не допустят на место проведения обмена в Донбассе

Обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который запланирован 29 декабря на контрольном пункте "Майорское" в районе Горловки, пройдет без участия журналистов.
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Ольга Бузова подтвердила роман с Давидом Манукяном

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Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде

Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
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«Челси» одолеет «Арсенал» в лондонском дерби

Матч 20-го тура АПЛ «Арсенал» - «Челси» пройдет 29-го декабря на арене «Эмирейтс» в Лондоне.
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Наушники Apple AirPods в мире пользуются ажиотажным спросом

Наушники AirPods от Apple с момента старта продаж пользовались большим спросом, причем к концу года они всегда становились дефицитными.
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Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial

Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
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Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, предусматривающие новые условия содержания женщин в следственных изоляторах.
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Физическая активность снижает риск развития семи видов рака

Умеренные физические нагрузки помогают снизить риск развития семи видов злокачественных новообразований.
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Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии

Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
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